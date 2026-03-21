“Ние сме единствените, които сме идентифицирали Румен Радев като основен риск за България в настоящите избори", това заяви Никола Янков - водач на листата на "Синя България“ в Пловдив в студиото предаването “Денят започва с Георги Любенов" по БНТ. Той подчерта, че докато ГЕРБ и ПП-ДБ заемат изчаквателна позиция по отношение на Радев, то "Синя България“ открито се противопоставя на т.нар. "президентски модел“ на управление на държавата.
По думите му като най-голямата извънпарламентарна политическа формация в страната “Синя България" предлага единствената ясна дясна програма, която директно се противопоставя на опитите за "разграждане на демократичния ред".
Според Никола Янков липсва смелост на системните партии да се изправят срещу влиянието на Делян Пеевски и Румен Радев, които са "две страни на един и същ проблем“.
“Ние считаме, че представляваме тези гласоподаватели, които не искат Румен Радев. Не искат авторитарен типаж като Путин, като Ердоган, като Орбан да управлява България следващите няколко години. Защото такива хора не си тръгват доброволно от властта.
“Синя България" се явява на тези избори, за да бъде котвата, около която може да се сформира алтернативно парламентарно мнозинство, което да наложи санитарен кордон не само около Пеевски, но и около Радев, защото Радев е абсолютно същото лице на завладяната държава, на “Държавата касичка" и на “Държавата бухалка".
Ние не искаме да бъдем управлявани от генерал-губернатор Радев, поставен от Русия. Аз не смятам, че и другите български граждани искат такова нещо. България имаше поредица от левичарски правителства, които сложиха етикет “Дясно" върху себе си, за да привличат традиционната градска десница, но реално техните действия бяха точно в обратната посока - увеличаване на бюджетни дефицити, увеличаване на данъци."
Цялостната стратегия на "Синя България“ се опира на няколко основни стълба, подчерта кандидат-депутатът, като конкретизира:
- Националната сигурност и отбрана;
- Икономическа и енергийна независимост;
- Достъп до качествено здравеопазване и образование.
"Синя България“ се стреми да привлече мнозинството колебаещи се избиратели, които се чувстват непредставени в парламента. Никола Янков подчерта, че коалицията не е просто участник, а идеологически коректив, който цели да върне дясното мислене в държавното управление.
За избирателите предложенията на "Синя България“ означават преминаване от политика на оцеляване към политика на стратегическо развитие. Фокусът върху сигурността и предвидимостта цели да даде спокойствие на бизнеса и гражданите в условия на геополитическа нестабилност, като същевременно гарантира защитата на гражданските свободи срещу авторитарни посегателства.
Никола Янков не пропусна да посочи каква според него е причината за кризата в Европа:
“Това е безумното политическо късогледство и слабоумие, което Европа като общ политически консенсус наложи през последните 20 години за така наречената “зелена сделка". Това е може би най-успешният външнополитически руски проект - да се убедят европейските общества, че ние трябва да са самоубием постепенно, ритуално, деиндустриализирайки се, затваряйки добивните си индустрии и затваряйки собствените си енергийни ресурси като въглища и шистов газ, например. Затваряйки атомните централи на много големи държави, като Германия, например. Това е причината за кризата, в която се намира Европа, а не войната в Близкия Изток или Еврозоната по принцип.
По думите му: “Инфлация не се гаси с държавни разходи, защото това подпомага инфлацията. Това е все едно да хвърляте още бензин в огъня. Това, което трябва да се направи, не само на ниво България, но и на Европейски съюз, е да се замразят веднага, незабавно, с мораториум въглеродните данъци, за да могат да се отворят въглищните централи в Европа, включително българските въглищни централи в Маришкия басейн.
Необходимо е да осигурим механизмите, чрез които да влизат чужди инвестиции, за да се развива България. Трябва да имаме поне 30 милиарда евро годишно чужди инвестиции под формата на големи инфраструктурни проекти: строителство на концесии на големите магистрали, тунели, скоростни жп линии, летища, заяви категорично Никола Янков.
