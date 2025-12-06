Внимавате! Наводнени пътища край Пазарджик 

© Ограничено е движението по път I-8 в участъка Сестримо - Момина клисура, Пазарджишко, поради наводнен пътен участък. Това съобщават от АПИ.



Трафикът се отклонява по обходен маршрут по АМ "Тракия". Шофьорите да се движат с повишено внимание и съобразена скорост. Преминаването се регулира от "Пътна полиция".