Внимавайте при получаването на ресто след 1 януари: Монетите от 2 лева и 2 евро много си приличат

© Гражданите трябва да бъдат особено внимателни при получаване на ресто в монети през януари 2026 г., предупреждават експерти. Причината е, че българските двулевови монети много си приличат с евромонетите от 2 евро, а особено хората в третата възраст могат да бъдат ощетени, ако търговец върне левове вместо евро.



Това е допустимо до 31 януари 2026 г., припомни Божана Илиева, главен експерт "Комуникации“ в Националната агенция за приходите (НАП), по време на информационна среща, която е част от кампанията на Комисията за защита на потребителите (КЗП) за въвеждането на еврото.



На срещата бяха разяснени ключови аспекти от прехода от лев към евро.



Търговците ще могат да поддържат две каси – в лева и евро – до края на януари, като отчитат наличността им в края на деня.



След 1 януари 2026 г. трудови договори, споразумения и анекси към тях няма да се преподписват, а ще се превалутират автоматично.



Внасянето на спестявания във всички банки ще бъде безплатно за шест месеца, а Българската народна банка ще извършва обмен безсрочно. Всички левови сметки ще се превалутират автоматично в евро по фиксирания курс 1,95583 лева за евро без такси.



Петков допълни, че обменът в обменни бюра ще бъде платен, докато внасянето по сметка до края на ноември остава безплатно. От 1 януари всички плащания към държавата, включително към НАП, ще се извършват единствено в евро, като агенцията приема само безкасови плащания. Експерти от КЗП съветват гражданите да плащат безкасово, когато имат възможност, през месец януари 2026 г.



Гражданите бяха информирани, че българските евробанкноти ще могат да се използват за плащания в страни, където официалната валута е евро. Освен това, експертите обясниха как могат да подават сигнали при установени нарушения чрез онлайн формата на сайта на КЗП, мобилното приложение на комисията или горещия ѝ телефон.