Внезапно и само на 53 си отиде един от най-титулуваните ни спортисти

© На 53-годишна възраст внезапно почина Мария Митева, многократна републиканска шампионка по джудо. Това съобщиха от федерацията.



Поклонението ще бъде на 30 декември, вторник, от 13,30 ч в църквата на гробищен парк "Бакърена фабика" в София.



Българската федерация по джудо изказва искрени съболезнования на семейството и близките!



Поклон пред паметта ѝ!