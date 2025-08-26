ИЗПРАТИ НОВИНА
Новини
Спорт
Справочник
НОВО
Обяви
Вход с facebook
Регистрация
Вход
close




ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Пловдив
Анализите
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Общество
Криминални
Институции
Други
Бизнес
Агро
Вместо да станем Швейцария на Балканите, се превърнахме в Тайланд на Европа
Автор: Екип Plovdiv24.bg 17:24Коментари (0)56
©
От фейсбук страницата на блогъра Дахер Ламот

Има един голям проблем по нашите географски ширини. Сериозен. Може би най-сериозният. От който произтича всичко останало. 

Казва се "Гъзария". 

Гъзарията е тежко психологическо състояние, което нарушава когнитивните способности, изостря агресията, простотията и примитивните животински нагони на населението.

Полицейски татин и мамин дришльо гази с АТВ цяло семейство. Причината? Гъзария. Вижте, карам АТВ с висока скорост и съм безсмъртен.

Мургав келеш кара със 170 км в час и се забива като такфирист в кули близнаци, с две мадами до него, и убива на място сириец. Който всъщност го познавам и беше наел наш гараж преди време. 

Причината за трагедията? Гъзария. Вижте каква кола кара, бате, безсмъртен съм. 

Дете пада от планер и загива. Съжалявам да го кажа, но коя майка качва 8-годишния си син, при условие, че всеки знае колко се спазват правила и норми по тези земи? Причината? Няма нужда да го повтарям. 

Помните ли как загина Милен Цветков? От нашмъркано депутатско леке, наследил гъзарията от баща му. 

Гъзарията е състояние, което изкривява гънките на цялото ни общество, променя средата до такава степен, че все повече хора се заразяват и биват завлечени от този синдром. Обществото започва да генерира все повече "гъзета".

"Локалите" са същински пример за гъзета. Копират моделите на по-големите заразени, които ние наричаме "мутри". Мутрите също са продукт на синдрома "Гъзария". Искат да станат богати по възможно най-лесния начин. 

Основният идеал на "Гъзарията" е показност. Възможно най-лъскавата кола, най-лъскавите дрехи, апартаменти, прически, ваканции. Щастието на тези хора се съдържа единствено в материалното, в нищо друго. Липсва каквато и да е друга парадигма.  Целият им живот се крепи в желанието да имат скъпа движеща се ламарина, вадещ очите  кич, примитивна сексуалност и имидж в инстаграм. Ходят в солариуми и си набиват химии единствено поради тази причина. ГЪЗАРИЯ. 

Не за да постигат спортни успехи, да носят медали на страната си или да създават модели, а за да изглеждат "страшни", недосегаеми. Успехът се изразява единствено в цената на ламарината и лятната почивка.

Ето защо вместо да станем Швейцария на Балканите, се превърнахме в Тайланд на Европата.

 Най-богатите хора са наркотрафиканти. Цялата схема ни е пределно ясна. Разнасят и разпределят наркотици, развиват общност от проститутки, които им разнасят стоката, спят с ключови фигури, а след това перат парите с места, наречени  "Бързи кредити" или хазартни заведения. Около нас вече има много повече "Бързи Кредити" и Хазартни зали, отколкото хранителни магазини, а да не говорим за книжарници. 

Знам го, щото живея в един блок с такива.

Всички са изрезани от една и съща щампа. С празен поглед и беден речник. Шефовете се движат с квадратни джипки Мерцедес, а двайсет-годишната му наложница се разкарва с лъскав бял или червен Мерцедес. Огледайте се наоколо, всеки ден ще ги видите из София. Разнасят наркотици, а после се гъзарят в лъскави заведения. 

Тези хора генерират огромни суми, облагодетелствани от войните наоколо, тъй като всяка война се нуждае от стимулиращи вещества за войниците. Инак тези момчета няма да издържат и 5 Мин на военния фронт. А и от нуждите на деградиращ нашмъркан световен елит.

После изпират парите, отварят финансови структури, костюмират се. Купуват политици, шефове на полицията, прокурори. Те контролират и създават политическите партии, създава се парламентарен цирк, в който просто се играят роли. Контролират медии и журналисти. Колко от нашите ТВ звезди и елити бяха хванати пияни или дрогирани зад волана? Щото са безсмъртни.

Интелигенция и елит, които се издържат от мутри. 

Тази мутриада се вижда ясно и в лицата на закръглените с мутренско-аеродинамична визия на знаковите ни политици, като Пеевски и Бойко. Те са витрина, отражение, проявление на дебеловратата ни действителност.

В такива общности никога не се създават модели, а нескопосано се копират такива. Имитират се. Затова по телевизията се копират директно от чужди телевизии. Елитите обичат такива слаби общества, защото лесно се контролират. С лъскави дрънкулки. 

И ако разградим всичко до основни компоненти, накрая винаги стигаме до основата на всичко.

Готови на всичко за да станеш гъзар. Дори да продадеш майка си.

Пустата Гъзария.

Идеалът за бързи и лесни пари, с които да си купуваш с клинично безумие лъскави неща. Затова момичетата искат да изглеждат на тунинговани лимузини с джуки, а момчетата  - на анаболни мутри с джипки. 

"Гъзарията" я има на Запад също. Но не и в такава истерична, нездравословна доза. Доза, която да им движи всичко. Когато бях в Германия лъскави коли имаха само възрастните германци и .... гастарбайтерите. Довлекли този източен синдром. Затова висока музика от кола няма да е на немски. А ще е на турски, румънски, руски, украински, арабски или български. 

И докато страдаме всички от този синдром, колкото и да сменяме и да говорим из мрежите, следващите ще са същите. 

Ето затова толкова се радвам, че срещам нормални хора. Хора, които ценят живота и се стремят да живеят по почтени модели. Един боклукджия, чистачка, медсестра, продавачка на баници, сервитьор, строителен работник, книжар, работник в офис, инженер и т.н. са далеч по-ценни и важни от хората с дебели анаболни вратове и надути устни. 

Уважавам такива хора независимо от политическите им виждания. Щото в крайна сметка дозата им на гъзария почти я няма. 

Дано спечелим войната с гъзарията.







Зареждане! Моля, изчакайте ...

Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!

Още новини от Национални новини:
Нови ремонти по АМ "Тракия", "Хемус" и "Струма" започват скоро
16:12 / 26.08.2025
БАБХ удължава мерките срещу шарка по овцете и козите в Пловдивско...
16:03 / 26.08.2025
Адвокат от Пловдив: Поръчахме 7 неща и всичко това за 60 евро
15:08 / 26.08.2025
Моловете залязват, до края на 2026 г. се очаква да бъдат надминат...
15:07 / 26.08.2025
В кръвта и урината на Никола Бургазлиев са открити следи от марих...
15:13 / 26.08.2025
Киселото мляко може да се консумира дори известно време след изти...
14:50 / 26.08.2025

ИЗПРАТИ НОВИНА
« Август 2025 г. »
пон
вто
сря
чтв
пет
съб
нед
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
Виж още:
Пловдивчанин към Хампарцумян: Можеш да живееш в панелка и да имаш добър стандарт на живот
Пловдивчанин към Хампарцумян: Можеш да живееш в панелка и да имаш добър стандарт на живот
20:00 / 24.08.2025
Зимни температури утре сутринта, градусите падат до нула
Зимни температури утре сутринта, градусите падат до нула
13:48 / 25.08.2025
Семейство от Великобритания: Осъзнахме, че България е отговорът. Тук има всичко, от което имаме нужда
Семейство от Великобритания: Осъзнахме, че България е отговорът. Тук има всичко, от което имаме нужда
09:45 / 24.08.2025
Много богат българин, за когото почти никой не е чувал нищо, днес празнува
Много богат българин, за когото почти никой не е чувал нищо, днес празнува
19:35 / 24.08.2025
Районът около Централна гара е отцепен
Районът около Централна гара е отцепен
12:15 / 25.08.2025
Максималната стойност на ваучерите за храна при превалутиране по закона за въвеждане на еврото е 102,26 евро
Максималната стойност на ваучерите за храна при превалутиране по закона за въвеждане на еврото е 102,26 евро
11:51 / 24.08.2025
Проф. Рачев: През последните години първият есенен месец все повече и повече прилича на летен
Проф. Рачев: През последните години първият есенен месец все повече и повече прилича на летен
15:28 / 24.08.2025
Актуални теми
Концесията на стадион "Пловдив"
ДЮШ на ПФК Ботев (Пд)
Лято 2025
Прехвърляне на имоти в кв. "Гладно поле"
Ботев в Първа лига, сезон 2025/2026
назад 1 2 3 4 5 напред
Абонамент
Абонирайте се за mail бюлетина ни !
Абонирайте се за нашия e-mail и ще получавате на личната си поща информация за случващото се в Пловдив и региона.
e-mail:
Анкета
Трябва ли общините "Марица" и Родопи" да се слеят в Пловдив?
Да
Не
Не мога да преценя
Гласувай »
Резултати »
РАЗДЕЛИ:
Новини
Спорт
Справочник
Обяви
Потребители
ГРАДОВЕ:
Пловдив
Варна
Бургас
Русе
Благоевград
ЗА НАС:

За контакти:

тел.: 0886 59 82 67

novini@plovdiv24.bg

гр. Пловдив, ул."Александър I" 32,
Бизнес Център Plovdiv24.bg

За реклама:

Тарифи (виж)
Договори избори 2024

тел.: 0887 45 24 24

office@mg24.bg

Екип
Правила
Пловдивчани във facebook
RSS за новините
Футбол на живо по телевизията
©2004 - CurrentCopyrightYear Медия груп 24 ООД. Plovdiv24.bg - Всички права запазени. С всяко отваряне на страница от Plovdiv24.bg, се съгласявате с Общите условия за ползване на сайта и политика за поверителност на личните данни (обновени). Възпроизвеждането на цели или части от текста или изображенията става след изрично писмено разрешение на Медия груп 24 ООД. Мненията изразени във форумите и коментарите към статиите са собственост на авторите им и Медия груп 24 ООД не носи отговорност за тях. Поставянето на връзки към материали в Plovdiv24.bg е свободно. Сайтът е разработен от Медия груп 24 ООД.
Сайтът е създаден от пловдивчани, за пловдивчани. 100% пловдивски продукт.
Статистика: