Влизат си с пистолета на кръста! Министър говори за НПО-то от "Петрохан"
Автор: Илиана Пенова 19:46Коментари (0)529
©
Не сме получавали сигнали от неправителствената организация (НПО), свързана със случая "Петрохан“,  за нарушение на екологичното законодателство, заяви пред журналисти министърът на околната среда и водите в оставка Манол Генов.

"Ако са помагали на някого, добре е той да каже и въпросите не са за нас", каза още той. 

"Проверките за "Петрохан" отдавна са приключили. Ние нашите данни сме ги изнесли. Нашата позиция какво, как и кога се е случило по отношение на случая "Петрохан“ е категорична. Нищо не сме крили по случая. Допълнителна информация по случая няма откъде да дойде", категоричен е Генов. 

На въпрос: Как членове на неправителствената организация са влезли въоръжени в екоминистерството?

Манол Генов обясни, че  те са минали през портала "влизат си с пистолета на кръста, връчват им се споразумения за прекратяване и те отказват, защото не са били в целия състав от ръководството, после изчезват и ги няма“. 

Министърът в оставка отбеляза, че не е търсил Борислав Сандов.

"Нищо ново не може да ми каже от това, което сме видели. Аз не бих подписал такова споразумение, което не е съгласувано с всички дирекции и звена, които биха имали отношение към него, отбеляза той. Ако Сандов има споразумението с печатите, е добре да го върне в министерството", добави той.


