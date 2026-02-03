ИЗПРАТИ НОВИНА
Новини
Спорт
Справочник
НОВО
Обяви
Вход с facebook
Регистрация
Вход
close




ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Пловдив
Анализите
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Общество
Криминални
Институции
Други
Бизнес
Агро
Властите отчетоха тренд на поскъпване при кашкавала, сиренето и маслото
Автор: Илиана Пенова 12:58Коментари (0)363
© ФОКУС
Призовавам търговците и хората, които имат нужда, да не приемат пощите като банки, банковата система е достатъчно боеспособна да поеме целия трафик. На практика пощите се занимават с нещо, което не им е свойствена дейност. Това каза Владимир Иванов, ръководител на Координационния център за еврото по време на брифинг.

По думите му има тренд на поскъпване при кашкавала, сиренето и маслото.  

"Към 31 януари 75% от левовете или 7,7 млрд. са изтеглени от обръщение", припомни той. 

"През изминалата седмица от КЗП са инспектирали 282 търговци, при 10 са констатирани нарушения, съставени са 7 акта. Проверявани са хранителни стоки, паркинги аптеки, училищни столове – по постъпили сигнали. Най-честите сигнали са за неправилно превалутиране и необосновано увеличение на цените", каза Иванов.

 По думите му НАП е извършила над 6000 проверки, като са наложени наказания за над 192 хиляди евро.


Още по темата: общо новини по темата: 857
02.02.2026 Цената на краставиците в Пловдив достигна тази на месото
29.01.2026 Минимум 1438 евро нето са нужни месечно на 3-членно семейство, за да живее нормално
26.01.2026 Кварталните магазинчета ще бъдат първите жертви на въвеждането на ценовите тавани
25.01.2026 Клиентка: Както беше два лева, сега е две евро
24.01.2026 Пием два пъти по-скъпо мляко от британците, но ето каква е средната заплата
там
24.01.2026 Докъде доведе таванът на цените в 9 други държави
предишна страница [ 1/143 ] следващата страница






Зареждане! Моля, изчакайте ...

Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!

Още новини от Национални новини:
Съпругът на убитата от АТВ Христина: Марти е със 100% ТЕЛК, аз съ...
12:58 / 03.02.2026
Експерт: Електромобилите започват с по-висока цена, но в дългосро...
12:37 / 03.02.2026
Скандал, викове и стрелба завършва с паднал безжизнен човек в рек...
12:04 / 03.02.2026
ГЕРБ-СДС предложи на Йотова избор на нов председател на НС, за да...
12:41 / 03.02.2026
Вижте какво намериха митничарите в чекмедже под леглото в шофьорс...
11:41 / 03.02.2026
Йотова при консултациите с ГЕРБ-СДС: Няма да бъде лесно
11:39 / 03.02.2026

ИЗПРАТИ НОВИНА
« Февруари 2026 г. »
пон
вто
сря
чтв
пет
съб
нед
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
Виж още:
33-годишен северноирландец: Планирам да остана трайно в България и да си построя къща
33-годишен северноирландец: Планирам да остана трайно в България и да си построя къща
09:07 / 01.02.2026
Собственик на ресторант: Всеки ще получи 20% отстъпка от сметката си при нас, ако остави телефона си на бара
Собственик на ресторант: Всеки ще получи 20% отстъпка от сметката си при нас, ако остави телефона си на бара
09:24 / 01.02.2026
Опасност за шофьорите заради съдържание в течности за чистачки, продавани в търговската мрежа
Опасност за шофьорите заради съдържание в течности за чистачки, продавани в търговската мрежа
15:29 / 01.02.2026
Официална информация от МВР-Пловдив за джипа, който се вряза в заведение в "Тракия"
Официална информация от МВР-Пловдив за джипа, който се вряза в заведение в "Тракия"
13:33 / 01.02.2026
Пловдив ще има нова автогара, но тя ще е държавна
Пловдив ще има нова автогара, но тя ще е държавна
08:33 / 01.02.2026
Георги Христов за Саня Армутлиева: Пазете се от това изчадие!
Георги Христов за Саня Армутлиева: Пазете се от това изчадие!
08:27 / 01.02.2026
Единственият тунел, който свързва Северна и Южна България, остава напълно забравен
Единственият тунел, който свързва Северна и Южна България, остава напълно забравен
09:40 / 03.02.2026
Актуални теми
Концесията на стадион "Пловдив"
Футбол - други
Електронно таксуване в градския транспорт
Младеж потроши куп хора и ги прати в болница след меле с АТВ в Слънчев бряг
ТВ и шоу сезон 2025/2026 г.
назад 1 2 3 4 5 напред
Абонамент
Абонирайте се за mail бюлетина ни !
Абонирайте се за нашия e-mail и ще получавате на личната си поща информация за случващото се в Пловдив и региона.
e-mail:
Анкета
Ако днес има парламентарни избори, коя партия ще подкрепите?
ГЕРБ
БСП-ОЛ
ПП-ДБ
ДПС-НН
Проект на президента Радев
Възраждане
ИТН
МЕЧ
Величие
Друга
Няма да гласувам
Не съм решил/а
Гласувай »
Резултати »
РАЗДЕЛИ:
Новини
Спорт
Справочник
Обяви
Потребители
ГРАДОВЕ:
Пловдив
Варна
Бургас
Русе
Благоевград
ЗА НАС:

За контакти:

тел.: 0886 59 82 67

novini@plovdiv24.bg

гр. Пловдив, ул."Александър I" 32,
Бизнес Център Plovdiv24.bg

За реклама:

Тарифи (виж)
Договори избори 2024

тел.: 0887 45 24 24

office@mg24.bg

Екип
Правила
Пловдивчани във facebook
RSS за новините
Футбол на живо по телевизията
©2004 - CurrentCopyrightYear Медия груп 24 ООД. Plovdiv24.bg - Всички права запазени. С всяко отваряне на страница от Plovdiv24.bg, се съгласявате с Общите условия за ползване на сайта и политика за поверителност на личните данни (обновени). Възпроизвеждането на цели или части от текста или изображенията става след изрично писмено разрешение на Медия груп 24 ООД. Мненията изразени във форумите и коментарите към статиите са собственост на авторите им и Медия груп 24 ООД не носи отговорност за тях. Поставянето на връзки към материали в Plovdiv24.bg е свободно. Сайтът е разработен от Медия груп 24 ООД.
Сайтът е създаден от пловдивчани, за пловдивчани. 100% пловдивски продукт.
Статистика: