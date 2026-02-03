ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Пловдив
Анализите
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Общество
Криминални
Институции
Други
Бизнес
Агро
|Властите отчетоха тренд на поскъпване при кашкавала, сиренето и маслото
По думите му има тренд на поскъпване при кашкавала, сиренето и маслото.
"Към 31 януари 75% от левовете или 7,7 млрд. са изтеглени от обръщение", припомни той.
"През изминалата седмица от КЗП са инспектирали 282 търговци, при 10 са констатирани нарушения, съставени са 7 акта. Проверявани са хранителни стоки, паркинги аптеки, училищни столове – по постъпили сигнали. Най-честите сигнали са за неправилно превалутиране и необосновано увеличение на цените", каза Иванов.
По думите му НАП е извършила над 6000 проверки, като са наложени наказания за над 192 хиляди евро.
|Още по темата:
|общо новини по темата: 857
|предишна страница [ 1/143 ] следващата страница
Коментари (0)
Зареждане! Моля, изчакайте ...
Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!
Още новини от Национални новини:
Съпругът на убитата от АТВ Христина: Марти е със 100% ТЕЛК, аз съ...
12:58 / 03.02.2026
Експерт: Електромобилите започват с по-висока цена, но в дългосро...
12:37 / 03.02.2026
Скандал, викове и стрелба завършва с паднал безжизнен човек в рек...
12:04 / 03.02.2026
ГЕРБ-СДС предложи на Йотова избор на нов председател на НС, за да...
12:41 / 03.02.2026
Вижте какво намериха митничарите в чекмедже под леглото в шофьорс...
11:41 / 03.02.2026
Йотова при консултациите с ГЕРБ-СДС: Няма да бъде лесно
11:39 / 03.02.2026
ИЗПРАТИ НОВИНА
Виж още:
Пловдив ще има нова автогара, но тя ще е държавна
08:33 / 01.02.2026
Георги Христов за Саня Армутлиева: Пазете се от това изчадие!
08:27 / 01.02.2026
Актуални теми
Абонамент
Анкета
Свали на своя телефон:
Мачовете по ТВ за Android
Мачовете по ТВ за iOS
Мачовете по ТВ за Android
Мачовете по ТВ за iOS