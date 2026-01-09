Владимир Иванов: България се справя по-добре от Хърватия при въвеждането на еврото

© Булфото В първите дни след въвеждането на еврото в България правилата за превалутиране в по-голямата си част се спазват, а нивото на нарушенията е под 10%. Това заяви за ФОКУС ръководителят на Координационния център за еврото Владимир Иванов.



По думите му от началото на годината са извършени над 12 000 проверки. "Само за последните три дни Националната агенция за приходите е направила над 500 проверки, а Комисията за защита на потребителите – около 400. Образувани са производства срещу търговци, като в над 25 случая се разследва необосновано повишаване на цените. Установени са нарушения и в три училищни стола в София, където цените са били увеличени. След намесата на контролните органи търговците са възстановили старите цени, но въпреки това ще бъдат санкционирани. По данни на БНБ вече са иззети над 44% от левовата наличност, като процесът върви по-бързо от очакваното", допълни Иванов.



Според ръководителя на Координационния център за еврото България се справя по-добре от Хърватия при въвеждането на еврото, както по отношение на обслужването, така и по броя на възникналите проблеми. "Гражданите могат да подават сигнали за нарушения до НАП, КЗП, МВР или чрез сайта evroto.bg. До момента са постъпили над 12 000 сигнала. Реакцията е бърза и обхваща цялата страна, включително и най-малките населени места", каза още Иванов.



Иванов посочи, че търговците имат право да връщат ресто в левове, само ако не разполагат с достатъчна еврова наличност.



"Злоупотребите с това правило също подлежат на санкции. Обмяната на левове в евро в банките е без такси до 30 юни, а БНБ ще извършва обмяната безсрочно", допълни той и призова гражданите за търпение и спокойствие.



