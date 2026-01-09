ИЗПРАТИ НОВИНА
Новини
Спорт
Справочник
НОВО
Обяви
Вход с facebook
Регистрация
Вход
close




ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Пловдив
Анализите
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Общество
Криминални
Институции
Други
Бизнес
Агро
Владимир Иванов: България се справя по-добре от Хърватия при въвеждането на еврото
Автор: Ваня Кузманова 17:36Коментари (0)282
© Булфото
В първите дни след въвеждането на еврото в България правилата за превалутиране в по-голямата си част се спазват, а нивото на нарушенията е под 10%. Това заяви за ФОКУС ръководителят на Координационния център за еврото Владимир Иванов.

По думите му от началото на годината са извършени над 12 000 проверки. "Само за последните три дни Националната агенция за приходите е направила над 500 проверки, а Комисията за защита на потребителите – около 400. Образувани са производства срещу търговци, като в над 25 случая се разследва необосновано повишаване на цените. Установени са нарушения и в три училищни стола в София, където цените са били увеличени. След намесата на контролните органи търговците са възстановили старите цени, но въпреки това ще бъдат санкционирани. По данни на БНБ вече са иззети над 44% от левовата наличност, като процесът върви по-бързо от очакваното", допълни Иванов.

Според ръководителя на Координационния център за еврото България се справя по-добре от Хърватия при въвеждането на еврото, както по отношение на обслужването, така и по броя на възникналите проблеми. "Гражданите могат да подават сигнали за нарушения до НАП, КЗП, МВР или чрез сайта evroto.bg. До момента са постъпили над 12 000 сигнала. Реакцията е бърза и обхваща цялата страна, включително и най-малките населени места", каза още Иванов.

Иванов посочи, че търговците имат право да връщат ресто в левове, само ако не разполагат с достатъчна еврова наличност.

"Злоупотребите с това правило също подлежат на санкции. Обмяната на левове в евро в банките е без такси до 30 юни, а БНБ ще извършва обмяната безсрочно", допълни той и призова гражданите за търпение и спокойствие.

Цялото интервю може да чуете в предаването "Нюзрум" на Радио ФОКУС в събота от 10 часа.


Още по темата: общо новини по темата: 1726
09.01.2026 »
09.01.2026 »
09.01.2026 »
09.01.2026 »
09.01.2026 »
09.01.2026 »
предишна страница [ 1/288 ] следващата страница






Зареждане! Моля, изчакайте ...

Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!

Още новини от Национални новини:
Още една водеща аут от bTV
15:36 / 09.01.2026
72-годишен от Петрич блудствал с 10-годишно дете
15:01 / 09.01.2026
Румен Радев връчва първия мандат в понеделник
13:52 / 09.01.2026
Увеличават се месечните помощи за хора с увреждания
13:26 / 09.01.2026
Приеха изменения в Наредбата за командировъчните средства при зад...
13:13 / 09.01.2026
НИМХ издаде предупреждения за 3 явления, едното от тях коварно
12:21 / 09.01.2026

ИЗПРАТИ НОВИНА
« Януари 2026 г. »
пон
вто
сря
чтв
пет
съб
нед
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
Виж още:
Едностранна промяна на лимити за теглене от банкомати – от 400 лева на 100 евро
Едностранна промяна на лимити за теглене от банкомати – от 400 лева на 100 евро
11:16 / 07.01.2026
Хотел за баровци отвори в Пловдивско, не се допускат автомобили
Хотел за баровци отвори в Пловдивско, не се допускат автомобили
11:47 / 07.01.2026
Родена е на днешния ден през 1942 г. като Фейме Кестебекова, но всички я знаят като Валя Балканска
Родена е на днешния ден през 1942 г. като Фейме Кестебекова, но всички я знаят като Валя Балканска
08:26 / 08.01.2026
НИМХ коригира прогнозата, идва по-голям студ от очакваното
НИМХ коригира прогнозата, идва по-голям студ от очакваното
14:30 / 07.01.2026
Нов водещ по телевизията
Нов водещ по телевизията
12:56 / 07.01.2026
24 коли са потрошени след екшъна на Скобелева майка, в основата е полудял сириец
24 коли са потрошени след екшъна на Скобелева майка, в основата е полудял сириец
10:39 / 08.01.2026
Meteo Balkans: Навлизаме във фалшива зима
Meteo Balkans: Навлизаме във фалшива зима
19:51 / 08.01.2026
Актуални теми
Концесията на стадион "Пловдив"
България в еврозоната
Спартак (Пд) в Трета лига, сезон 2025/2026
ТВ и шоу сезон 2025/2026 г.
Тежка обстановка в Родопите заради дъжд
назад 1 2 3 4 5 напред
Абонамент
Абонирайте се за mail бюлетина ни !
Абонирайте се за нашия e-mail и ще получавате на личната си поща информация за случващото се в Пловдив и региона.
e-mail:
Анкета
Ако днес има парламентарни избори, коя партия ще подкрепите?
ГЕРБ
БСП-ОЛ
ПП-ДБ
ДПС-НН
Проект на президента Радев
Възраждане
ИТН
МЕЧ
Величие
Друга
Няма да гласувам
Не съм решил/а
Гласувай »
Резултати »
РАЗДЕЛИ:
Новини
Спорт
Справочник
Обяви
Потребители
ГРАДОВЕ:
Пловдив
Варна
Бургас
Русе
Благоевград
ЗА НАС:

За контакти:

тел.: 0886 59 82 67

novini@plovdiv24.bg

гр. Пловдив, ул."Александър I" 32,
Бизнес Център Plovdiv24.bg

За реклама:

Тарифи (виж)
Договори избори 2024

тел.: 0887 45 24 24

office@mg24.bg

Екип
Правила
Пловдивчани във facebook
RSS за новините
Футбол на живо по телевизията
©2004 - CurrentCopyrightYear Медия груп 24 ООД. Plovdiv24.bg - Всички права запазени. С всяко отваряне на страница от Plovdiv24.bg, се съгласявате с Общите условия за ползване на сайта и политика за поверителност на личните данни (обновени). Възпроизвеждането на цели или части от текста или изображенията става след изрично писмено разрешение на Медия груп 24 ООД. Мненията изразени във форумите и коментарите към статиите са собственост на авторите им и Медия груп 24 ООД не носи отговорност за тях. Поставянето на връзки към материали в Plovdiv24.bg е свободно. Сайтът е разработен от Медия груп 24 ООД.
Сайтът е създаден от пловдивчани, за пловдивчани. 100% пловдивски продукт.
Статистика: