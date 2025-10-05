ИЗПРАТИ НОВИНА
Влад Тенев: Цялата финансова система ще бъде изядена от токенизацията
Автор: Екип Plovdiv24.bg 11:41Коментари (0)216
©
Токенизацията на реални активи – от акции до недвижими имоти – ще се разпространи на финансовите пазари по целия свят, прогнозира българинът Влад Тенев, главен изпълнителен директор на Robinhood Markets.

"Токенизацията е като товарен влак. Тя не може да бъде спряна и в крайна сметка ще "изяде“ цялата финансова система", заяви Тенев по време на панел на крипто конференция в Сингапур, предаде CNBC.

Той допълни, че повечето големи пазари вероятно ще имат регулаторна рамка за токенизация в следващите пет години, но постигането на пълна интеграция може да отнеме повече от десетилетие.

Токенизираният актив е дигитално представяне на реален актив, като акции, облигации или стоки, което може да бъде записано и търгувано чрез блокчейн или разпределен регистър.

През юни тази година Robinhood започна да предлага над 200 токенизирани американски акции на клиенти в Европейския съюз, предоставяйки нов начин за достъп до базовите активи. Този ход доведе до рязко поскъпване на акциите на компанията до рекордни нива.

"Мисля, че това ще се превърне в стандартния начин за експозиция към американски акции извън САЩ", каза Тенев. Той добави, че процесът ще набере скорост, след като се изяснят лицензионните и регулаторните изисквания в повече юрисдикции.

Влад Тенев очаква токенизацията да започне от Европа, след което постепенно да се разшири по целия свят. Същевременно той прогнозира, че САЩ ще бъдат сред последните икономики, които ще се токенизират напълно, поради устойчивостта на съществуващата финансовата инфраструктура.

Крипто индустрията отдавна прогнозира масова токенизация на активи в блокчейна, обещавайки по-голяма пазарна ефективност. Институционални гиганти като Morgan Stanley и BlackRock вече демонстрират интерес към този процес, отбелязва CNBC.

"Криптовалутата и традиционните финанси са живели в два отделни свята от известно време, но те ще се слеят напълно", каза Тенев.

Той посочи стейбълкойните – цифрови валути, обвързани с фиатна валута или стока и проектирани да имат минимални ценови колебания – като ранно проявление на токенизиран актив в реалния свят.

"Криптотехнологията има толкова много предимства пред традиционния начин на работа, че в бъдеще няма да има разлика", заключи Влад Тенев.







Уволниха водеща на БНТ без предупреждение
Meteo Balkans: Втори циклон удря България след 72 часа
Първо в Plovdiv24.bg: Влак блъсна човек на прелез в Пловдив
На 70 години стана безмерно богат бизнесмен, основател на първия мобилен оператор в България
Гражданка от Кючука: Изобщо не е смешно!
Млад велосипедист е загиналият на жп прелез в Пловдив
Новопостроен "елитен" жилищен комплекс в Пловдив е под вода
