© 21-годишният Виктор Илиев, който се вряза в автобус с автомобила си в София и причини смъртта на лекар от Сирия, а други шестима са в болница с опасност за живота, ще бъде задържан под стража.



Това реши Софийският градски съд, който гледа мярката. Тя може да бъде обжалвана в срок от 3 дни, считано от днес, предаде bTV.



Следващото дело срещу Виктор Илиев ще бъде на 26 август.



Служебната защита на Виктор Илиев посочи продължаващото лечение като мотив за домашен арест.



Пред съда Виктор Илиев поиска “помилване".



За да гледате видеото, трябва да активирате Javascript.