|Вижте какво реши съдът за младежа, причинил смъртоносната катастрофа в София
Това реши Софийският градски съд, който гледа мярката. Тя може да бъде обжалвана в срок от 3 дни, считано от днес, предаде bTV.
Следващото дело срещу Виктор Илиев ще бъде на 26 август.
Служебната защита на Виктор Илиев посочи продължаващото лечение като мотив за домашен арест.
Пред съда Виктор Илиев поиска “помилване".
