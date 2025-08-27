Вижте графика, ваканциите и почивните дни за новата учебна година

© Министерството на образованието и науката публикува официалния график за учебната 2025–2026 година, включително дати за ваканции, неучебни дни и национални изпити.



Ваканции (с включени празнични и почивни дни, без лятната):



Есенна: 31 октомври – 3 ноември 2025 г.



Коледна: 24 декември 2025 – 4 януари 2026 г.



Междусрочна: 31 януари – 2 февруари 2026 г.



Пролетна за I–XI клас: 4 – 13 април 2026 г.



Пролетна за XII клас: 8 – 13 април 2026 г.



Начало и край на втория учебен срок:



Начало:



3 февруари 2026 г. за I–XII клас



Край:



15 май 2026 г. за XII клас;



29 май 2026 г. за I–III клас;



12 юни 2026 г. за IV–VI клас;



30 юни 2026 г. за V–VI клас в спортни училища и VII–XI клас.



За учениците с професионална подготовка се добавят 2 седмици за производствена практика (X–XI клас) и 4 седмици за практическо обучение в реална работна среда (XI клас, дуална система).



Неучебни дни:



2 март - понеделник, 1 май - петък, 6 май - сряда, 25 май - понеделник



Национални изпити и външно оценяване:



20 май 2026 г. – задължителен държавен зрелостен изпит по български език и литература



22 май 2026 г. – втори държавен зрелостен изпит и задължителен изпит за придобиване на професионална квалификация



17 юни 2026 г. – национално външно оценяване по български език и литература за VII и X клас



19 юни 2026 г. – национално външно оценяване по математика с интегриране на други учебни предмети за VII и X клас



Графикът е публикуван на основание на Закона за администрацията и Закона за предучилищното и училищното образование и спазва изискванията на Административнопроцесуалния кодекс.