ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Пловдив
Анализите
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Общество
Криминални
Институции
Други
Бизнес
Агро
|Vivacom стартира Job Lab - нова програма за развитие на меки и дигитални умения сред ученици в цялата страна
С официално събитие в София Vivacom даде старт на Job Lab – най-новата си социално отговорна инициатива в подкрепа на развитието на младите хора в България. Тя е насочена към ученици в 11-ти и 12-ти клас и цели да ги подготви за предизвикателствата на пазара на труда чрез развиване на меки и дигитални умения, които често остават извън обхвата на учебната програма. Инициативата се реализира в партньорство с организацията "Развий се“ и ще обхване поредица от практически и интерактивни обучения в цялата страна.
"Редица проучвания показват, че за да имат успешно развитие в бъдеще младите хора — независимо дали започват работа или продължават образованието си, трябва да усвоят меки и дигитални умения. Ето защо решихме да стартираме програмата Job Lab и да помогнем на младите хора в България да развиват тези така необходими за бъдещето им умения като решаване на проблеми, адаптивност, критично мислене, гъвкавост, дигитални умения, емоционална интелигентност, работа в екип и комуникационни умения“, заяви Асен Великов, Главен изпълнителен директор на Vivacom.
"Инициативата е част от социално отговорната политика на United Group и вече дава видими резултати в Словения, Босна и Херцеговина и Хърватия. Всяка една страна допринася с нещо ново, а България ще надгради със социален елемент. Обученията са за изграждане на ключови умения, които са от изключително значение за успешни първи стъпки в професионалната реализация“, подчерта Йована Лукич, директор "Корпоративна социална отговорност“ в United Group.
Пилотното издание на програмата Job Lab ще се проведе в четири града в страната – София, Благоевград, Варна, Велико Търново – в периода февруари – май 2026 г. То ще протече на три етапа: провеждане на обучения на място в училищна среда, самостоятелна работа и оценяване на цялостното представяне на учениците, учебна визита в централата на Vivacom с включен модул AI & Дигитални умения. В България инициативата ще бъде надградена със специален модул – обучения за младежи от преходни жилища.
Job Lab се реализира в партньорство с организацията "Развий се“, чийто сертифицирани обучители ще водят интерактивни обучения в училищата, с фокус върху ролеви игри, практически упражнения и симулации на реални ситуации. Учениците ще работят по теми като комуникация, критично мислене, работа в екип, управление на време и решаване на проблеми.
Заключителният етап от програмата ще се проведе в централата на Vivacom в София, където най-активните участници ще имат възможност да се потопят в реална работна среда, както и да преминат през допълнителни обучения за създаване на CV, подготовка за интервю за работа, AI и Digital skills.
Коментари (0)
Зареждане! Моля, изчакайте ...
Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!
Още новини от Национални новини:
Борислав Сандов: Трябва да се проследи къде е изчезналият собстве...
15:57 / 03.02.2026
Жител на най-близкото до хижата с труповете село: Идваха ученички...
15:34 / 03.02.2026
Полицията за случая в хижа "Петрохан": Разследва се съпричастност...
15:29 / 03.02.2026
Дечо, Ивайло и Пламен са тримата убити в хижата
14:04 / 03.02.2026
НИМХ обяви прогнозата за утре! 7 области са предупредени
15:27 / 03.02.2026
Съпругът на убитата от АТВ Христина: Марти е със 100% ТЕЛК, аз съ...
12:58 / 03.02.2026
ИЗПРАТИ НОВИНА
Виж още:
Пловдив ще има нова автогара, но тя ще е държавна
08:33 / 01.02.2026
Георги Христов за Саня Армутлиева: Пазете се от това изчадие!
08:27 / 01.02.2026
Актуални теми
Абонамент
Анкета
Свали на своя телефон:
Мачовете по ТВ за Android
Мачовете по ТВ за iOS
Мачовете по ТВ за Android
Мачовете по ТВ за iOS