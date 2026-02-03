ИЗПРАТИ НОВИНА
Новини
Спорт
Справочник
НОВО
Обяви
Вход с facebook
Регистрация
Вход
close




ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Пловдив
Анализите
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Общество
Криминални
Институции
Други
Бизнес
Агро
Vivacom стартира Job Lab - нова програма за развитие на меки и дигитални умения сред ученици в цялата страна
Автор: ИА Фокус 15:57Коментари (0)129
©
виж галерията
Пилотното издание на инициативата ще обхване четири български града до края на месец май

С официално събитие в София Vivacom даде старт на Job Lab – най-новата си социално отговорна инициатива в подкрепа на развитието на младите хора в България. Тя е насочена към ученици в 11-ти и 12-ти клас и цели да ги подготви за предизвикателствата на пазара на труда чрез развиване на меки и дигитални умения, които често остават извън обхвата на учебната програма. Инициативата се реализира в партньорство с организацията "Развий се“ и ще обхване поредица от практически и интерактивни обучения в цялата страна.

"Редица проучвания показват, че за да имат успешно развитие в бъдеще младите хора — независимо дали започват работа или продължават образованието си, трябва да усвоят меки и дигитални умения. Ето защо решихме да стартираме програмата Job Lab и да помогнем на младите хора в България да развиват тези така необходими за бъдещето им умения като решаване на проблеми, адаптивност, критично мислене, гъвкавост, дигитални умения, емоционална интелигентност, работа в екип и комуникационни умения“, заяви Асен Великов, Главен изпълнителен директор на Vivacom.

"Инициативата е част от социално отговорната политика на United Group и вече дава видими резултати в Словения, Босна и Херцеговина и Хърватия. Всяка една страна допринася с нещо ново, а България ще надгради със социален елемент. Обученията са за изграждане на ключови умения, които са от изключително значение за успешни първи стъпки в професионалната реализация“, подчерта Йована Лукич, директор "Корпоративна социална отговорност“ в United Group.

Пилотното издание на програмата Job Lab ще се проведе в четири града в страната – София, Благоевград, Варна, Велико Търново – в периода февруари – май 2026 г. То ще протече на три етапа: провеждане на обучения на място в училищна среда, самостоятелна работа и оценяване на цялостното представяне на учениците, учебна визита в централата на Vivacom с включен модул AI & Дигитални умения. В България инициативата ще бъде надградена със специален модул – обучения за младежи от преходни жилища.

Job Lab се реализира в партньорство с организацията "Развий се“, чийто сертифицирани обучители ще водят интерактивни обучения в училищата, с фокус върху ролеви игри, практически упражнения и симулации на реални ситуации. Учениците ще работят по теми като комуникация, критично мислене, работа в екип, управление на време и решаване на проблеми.

Заключителният етап от програмата ще се проведе в централата на Vivacom в София, където най-активните участници ще имат възможност да се потопят в реална работна среда, както и да преминат през допълнителни обучения за създаване на CV, подготовка за интервю за работа, AI и Digital skills.







Зареждане! Моля, изчакайте ...

Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!

Още новини от Национални новини:
Борислав Сандов: Трябва да се проследи къде е изчезналият собстве...
15:57 / 03.02.2026
Жител на най-близкото до хижата с труповете село: Идваха ученички...
15:34 / 03.02.2026
Полицията за случая в хижа "Петрохан": Разследва се съпричастност...
15:29 / 03.02.2026
Дечо, Ивайло и Пламен са тримата убити в хижата
14:04 / 03.02.2026
НИМХ обяви прогнозата за утре! 7 области са предупредени 
15:27 / 03.02.2026
Съпругът на убитата от АТВ Христина: Марти е със 100% ТЕЛК, аз съ...
12:58 / 03.02.2026

ИЗПРАТИ НОВИНА
« Февруари 2026 г. »
пон
вто
сря
чтв
пет
съб
нед
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
Виж още:
33-годишен северноирландец: Планирам да остана трайно в България и да си построя къща
33-годишен северноирландец: Планирам да остана трайно в България и да си построя къща
09:07 / 01.02.2026
Собственик на ресторант: Всеки ще получи 20% отстъпка от сметката си при нас, ако остави телефона си на бара
Собственик на ресторант: Всеки ще получи 20% отстъпка от сметката си при нас, ако остави телефона си на бара
09:24 / 01.02.2026
Опасност за шофьорите заради съдържание в течности за чистачки, продавани в търговската мрежа
Опасност за шофьорите заради съдържание в течности за чистачки, продавани в търговската мрежа
15:29 / 01.02.2026
Единственият тунел, който свързва Северна и Южна България, остава напълно забравен
Единственият тунел, който свързва Северна и Южна България, остава напълно забравен
09:40 / 03.02.2026
Официална информация от МВР-Пловдив за джипа, който се вряза в заведение в "Тракия"
Официална информация от МВР-Пловдив за джипа, който се вряза в заведение в "Тракия"
13:33 / 01.02.2026
Пловдив ще има нова автогара, но тя ще е държавна
Пловдив ще има нова автогара, но тя ще е държавна
08:33 / 01.02.2026
Георги Христов за Саня Армутлиева: Пазете се от това изчадие!
Георги Христов за Саня Армутлиева: Пазете се от това изчадие!
08:27 / 01.02.2026
Актуални теми
Концесията на стадион "Пловдив"
Три трупа са открити в хижа
ТВ и шоу сезон 2025/2026 г.
Мащабна акция в митница Пловдив, арестуваха директора
Футбол - други
назад 1 2 3 4 5 напред
Абонамент
Абонирайте се за mail бюлетина ни !
Абонирайте се за нашия e-mail и ще получавате на личната си поща информация за случващото се в Пловдив и региона.
e-mail:
Анкета
Ако днес има парламентарни избори, коя партия ще подкрепите?
ГЕРБ
БСП-ОЛ
ПП-ДБ
ДПС-НН
Проект на президента Радев
Възраждане
ИТН
МЕЧ
Величие
Друга
Няма да гласувам
Не съм решил/а
Гласувай »
Резултати »
РАЗДЕЛИ:
Новини
Спорт
Справочник
Обяви
Потребители
ГРАДОВЕ:
Пловдив
Варна
Бургас
Русе
Благоевград
ЗА НАС:

За контакти:

тел.: 0886 59 82 67

novini@plovdiv24.bg

гр. Пловдив, ул."Александър I" 32,
Бизнес Център Plovdiv24.bg

За реклама:

Тарифи (виж)
Договори избори 2024

тел.: 0887 45 24 24

office@mg24.bg

Екип
Правила
Пловдивчани във facebook
RSS за новините
Футбол на живо по телевизията
©2004 - CurrentCopyrightYear Медия груп 24 ООД. Plovdiv24.bg - Всички права запазени. С всяко отваряне на страница от Plovdiv24.bg, се съгласявате с Общите условия за ползване на сайта и политика за поверителност на личните данни (обновени). Възпроизвеждането на цели или части от текста или изображенията става след изрично писмено разрешение на Медия груп 24 ООД. Мненията изразени във форумите и коментарите към статиите са собственост на авторите им и Медия груп 24 ООД не носи отговорност за тях. Поставянето на връзки към материали в Plovdiv24.bg е свободно. Сайтът е разработен от Медия груп 24 ООД.
Сайтът е създаден от пловдивчани, за пловдивчани. 100% пловдивски продукт.
Статистика: