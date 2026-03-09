ЗАРЕЖДАНЕ...
Vivacom дава повече при пътуване с Unlimited 200 и включени роуминг мегабайти извън ЕС
©
С офертата за план Unlimited 200 Vivacom предлага двойно повече роуминг мегабайти за държави извън Европейския съюз за целия срок на договора. Офертата е валидна при сключване на 24-месечен договор до 13 април 2026 г. Планът съчетава истинска неограничена мобилна свобода в България с повече спокойствие при пътуване в чужбина, без притеснения за допълнителни разходи или ограничен трафик. Unlimited 200 включва неограничени мегабайти, минути, SMS и MMS в България и е единственото предложение на пазара, което включва роуминг мегабайти за държави извън ЕС1.
"За нас добрата свързаност не е просто технологична характеристика, а възможност хората да се чувстват сигурни и спокойни – особено когато са далеч от дома. С Unlimited 200 даваме на клиентите повече свобода и предвидимост при пътуване, като съчетаваме неограничена мобилна услуга в България с включени роуминг мегабайти за държави извън ЕС – решение, което им помага да постигат повече в динамичното ежедневие“, каза Теодора Витева, директор Маркетингови комуникации на Vivacom.
Независимо дали става дума за работна среща или дългоочаквана ваканция с близките, свързаността остава сигурна и предвидима. Понякога един разговор или съобщение от семейството е всичко, от което човек има нужда, за да продължи напред.
Като част от Unlimited, клиентите могат да активират и допълнителни пакети за максимална скорост – MAX speed Day, MAX speed Week или Double speed за уикенда, когато имат нужда от още по-висока скорост и свобода. Планът предлага и възможност за включване на SkyShowtime пакети за забавление в движение, както и достъп до EON Mobile приложението, което позволява гледане на любимо съдържание навсякъде.
С Unlimited 200 телекомът поставя човека в центъра на технологиите – защото възможностите са неограничени, когато имаш сигурна връзка и контрол върху това как и къде използваш услугата си. Vivacom е част от тези моменти – не просто като доставчик на услуги, а като партньор в това да постигаш повече всеки ден.
Още от категорията
/
Румен Драганов за цените в туризма: Те вече са достигнали ниво, при което по-нататъшно увеличение трудно би било прието от клиентите
15:42
Бизнесмен: Търсим работници отвън не за по-ниско заплащане, а заради недостиг на квалифицирани български кадри
12:39
Производител: Вносните краставици са около 8 лева, но при появата на българските цената може да падне до 4-5
06.03
Експерт: Дори при отпадане на целия ирански износ от 3,5 млн. барела дневно, пазарът разполага с компенсиращ капацитет
03.03
Икономист: Огромна част от бизнесмените, купували скъпи имоти, закъсват тежко и започват да продават агресивно
02.03
Драмата с вноса на слънчоглед от Аржентина и какво ще е влиянието на българския пазар на олио?
02.03
Официалният български авиопревозвач и много международни авиокомпании спират полетите в Близкия изток
28.02
|пон
|вто
|сря
|чтв
|пет
|съб
|нед
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
12
|
13
|
14
|
15
|
16
|
17
|
18
|
19
|
20
|
21
|
22
|
23
|
24
|
25
|
26
|
27
|
28
|
29
|
30
|
31
Градусите тръгват нагоре
18:50
Актуални теми
Коментарите са на публикуващите ги. Plovdiv24.bg не носи отговорност за съдържанието им! Всички коментиращи са се съгласили с Правилата за публикуване на коментари.