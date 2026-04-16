Пътната безопасност в България остава сериозно предизвикателство, тясно свързано с кадровата политика в МВР и хроничния недостиг на патрули в страната. Това заяви пътният експерт и бивш началник на КАТ-София Тенчо Тенев в предаването "Извън сценария" по Евроком.

По думите му, ефективният контрол може да бъде значително подобрен, ако тол камерите бъдат използвани не само за таксуване, но и за автоматично засичане на превишена скорост и санкциониране на нарушителите.

Тенев разкри и конкретни случаи на злоупотреби в системата. Един от тях включва високопоставен служител, който е унищожил над 1500 видеоклипа с нарушения за превишена скорост. Въпреки тежестта на деянието, вместо дисциплинарно наказание, служителят е бил повишен.

Друг пример за нередности е свързан със специални регистрационни номера. Според експерта около 50 комплекта, на обща стойност близо 100 000 лева, са били умишлено задържани с месеци. Впоследствие те са били разпродадени в рамките на два дни в края на мандата на предходно редовно правителство. Тенев допуска, че средствата от тази схема може да са били използвани за купуване на гласове преди парламентарни избори.

На фона на икономическата ситуация и ръста в цените на горивата, Тенев прогнозира и увеличение на цените на шофьорските курсове. Очаква се обучението за категория "В“ да поскъпне с между 100 и 150 евро, достигайки приблизително 1300 евро.

Експертът коментира и случая с блокирания тунел "Витиня“ на автомагистрала Автомагистрала Хемус, определяйки го като умишлена провокация срещу служебното правителство. Той подкрепи позицията на вътрешния министър Емил Дечев, че инцидентът с камиона на фирма "Драма транс 95“, свързана с партиен активист, е целял създаване на обществено напрежение.

По-рано изпълняващият длъжността главен секретар на МВР Георги Кандев съобщи, че шофьорът е отказал безплатна пътна помощ. Според Тенев това действие може да се разглежда като своеобразен "атентат“ срещу пътуващите.

Тенев постави под съмнение и практиките около договорите за изтегляне на закъсали автомобили. По думите му, предоставянето на милиони левове държавни средства на една конкретна фирма ощетява десетки малки компании и представлява сериозна форма на корупция.

Той отправи и критики към ръководството на Пътна полиция за забавената реакция при инцидента, довела до образуването на 25-километрова колона от автомобили.

Изказванията на Тенев допълват дългогодишните му критики към управлението на сектора. Според него, без реални реформи в кадровата политика, увеличаване на контрола и технологично обновяване, проблемите с пътната безопасност ще продължат да се задълбочават.