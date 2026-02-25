ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Пловдив
Анализите
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Общество
Криминални
Институции
Други
Бизнес
Агро
|Винетките за леките автомобили ще отпаднат, ще се таксува според реално изминато разстояние
Промяната се налага във връзка с новите европейски правила за пътно таксуване, които изискват всички държави членки да преминат от модел на заплащане според времето на ползване към модел, базиран на изминатите километри.
На този етап не се предвижда увеличение на цената на винетките. В средносрочната бюджетна прогноза до 2027 г. не е заложено поскъпване, уточнява проф. Асенов. Така шофьорите няма да бъдат пряко засегнати в краткосрочен план.
В момента се анализират различни модели за въвеждане на новата система. Сред разглежданите варианти са модел, при който таксата се включва в цената на горивото, подобно на практиката в Германия; система чрез мобилно приложение, което отчита изминатото разстояние чрез телефона на водача – по примера на Норвегия; използване на специални бордови устройства (тагове), монтирани в автомобила, които автоматично подават данни към системата.
Обмисля се създаването на българско мобилно приложение, в което ще се въвежда регистрационният номер на автомобила. Категорично няма да се прилага моделът с физически пунктове за плащане по автомагистралите, какъвто е използван в Гърция.
Преди окончателното въвеждане на новата система ще бъде проведен минимум двугодишен тестов период. През това време шофьорите ще могат да проследяват какви биха били разходите им при новия модел, без реално да заплащат таксата.
Целта е гражданите да могат да направят информиран избор дали пътуването с личен автомобил остава икономически изгодно спрямо използването на обществен транспорт.
Окончателните параметри на системата предстои да бъдат уточнени в следващите години, като подготовката вече е в ход.
Коментари (1)
Зареждане! Моля, изчакайте ...
Покажи:ВсичкиМоите | На приятели |
преди 29 мин.
+1
Коментарите са на публикуващите ги. Plovdiv24.bg не носи отговорност за съдържанието им! Всички коментиращи са се съгласили с Правилата за публикуване на коментари.
Още новини от Национални новини:
Христанов: БАБХ–Пловдив е наела "златна фадрома" и е ощетила бюдж...
21:10 / 25.02.2026
Финансист: Общественият сектор е с по-високи заплати и по-голям р...
20:39 / 25.02.2026
Изключително висок интерес към търсене на гаражи и паркоместа в П...
19:51 / 25.02.2026
Проф. Росен Стоянов за отстранените лица от листите на БСП: Явно ...
20:10 / 25.02.2026
Силви Кирилов отхвърли твърденията за десетократно завишени цени ...
19:34 / 25.02.2026
Сувенирна банкнота отбелязва въвеждането на еврото в България
19:00 / 25.02.2026
ИЗПРАТИ НОВИНА
Виж още:
Наследници на богата пловдивчанка получават апетитни имоти в целия град
10:14 / 23.02.2026
Ненчо Балабанов: 150 000 евро могат да стигнат за едно паркомясто
19:35 / 23.02.2026
Актуални теми
Абонамент
Анкета
Свали на своя телефон:
Мачовете по ТВ за Android
Мачовете по ТВ за iOS
Мачовете по ТВ за Android
Мачовете по ТВ за iOS