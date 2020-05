Виктория снима новия си клип в Бургас

© Българският представител на Евровизия 2020 и 2021 Виктория избра Бургас като локация за снимките на новия си музикален клип. Проектът Alright на изпълнителката е обвързан със ситуацията, в която светът се намира в момента, а посланието му е, че всичко отново ще бъде по-светло.



"Избрах Бургас, защото съм свързана с морето. Аз съм от Варна, но много обичам Бургас и много обичам да снимам на нашето Черноморие. Много съм щастлива, че Община Бургас ми дава шанс да снимам в новата спортна зала "Арена Бургас". Тя е едно страхотно място и се надявам един ден да направя концерт тук", каза Виктория преди началото на снимките.



Зала "Арена Бургас", в която Виктория снима новия си клип, трябва да бъде завършена през тази година и ще е истинско спортно бижу. Тя ще е единствената в страната, лицензирана да приема домакинство на лекоатлетически състезания от най-висок ранг. Освен турнири в много спортове, в залата ще могат да се провеждат мащабни концерти и други културни събития. Тя се състои от три отделни блока, като в основната зала ще има 7000 седящи места, с опция при определени събития да бъдат увеличени до 12 000 заедно с правостоящите.



На 16 май Виктория взе участие в специалното шоу на Евровизия "Europe Shine A Light". Милиони зрители в цял свят проследиха на живо от Нидерландия телевизионната програма. Шоуто представи песните и артистите от отменената Евровизия 2020 в Ротердам и много от най-големите звезди на конкурса.



Талантливата Виктория, която трябваше да представи България с песента "Tears Getting Sober", ще бъде българският артист на конкурса и през 2021 г. Песента ѝ се превърна в един от големите хитове на Евровизия 2020, а след шоуто влезе в дигитални музикални класации на Великобритания, Холандия, Исландия, Норвегия, Германия, Кипър, Дания, Швейцария, Белгия, Австрия, Швеция и Австралия.



След отмяната на конкурса едни от най-големите медии в Нидерландия, страната домакин на отмененото 65-то издание на Евровизия, излязоха със заглавия 'Bulgarije had songfestival gewonnen' (България спечели Евровизия) и "Dit liedje had waarschijnlijk het Songfestival 2020 gewonnen" (Тази песен вероятно щеше да спечели Евровизия 2020). Публикациите в изданията De Telegraaf , RTL Nieuws, AD.nl, Shownieuws, Ditjes & Datjes, RTL Boulevard, Tubantia и Welingelichte Kringen посочват, че преди крайното решение за изместване на конкурса за 2021 година Виктория и песента ѝ за България "Tears Getting Sober" са били големите фаворити за победа на конкурса в Ротердам и пишат "Ако конкурсът беше продължил, България вероятно щеше да победи".



Българската песен на Евровизия "Tears Getting Sober" беше избрана и за големия победител в класацията на международната телевизия Out TV, в която зрители и професионално жури гласуваха за своите фаворити от Евровизия 2020. Тазгодишното издание на конкурса беше отменено заради пандемията от коронавирус.