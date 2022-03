© виж галерията Българският павилион на "Експо 2020 Дубай“ представи трима от успелите млади хора, отличени от престижната класация на списание Forbes България – "30 под 30“ навръх Националния празник на страната 3 март. Онлайн събитието беше наречено "Млади посланици“, тъй като всеки един от участниците е пример за своите връстници с таланта, уменията и каузите, които подкрепя.



VICTORIA, Радостин Чолаков и Християн Христов са на възраст от 16 до 27 години, но вече имат вдъхновяващи постижения, всяко от които може да бъде съотнесено към трите теми на "Експо 2020 Дубай“ – възможности, мобилност и устойчивост.



VICTORIA отправи поздрав към българската общност и към представителите на страната в българския павилион по повод Националния празник. Беше излъчен и нейн концерт, с който поздрави посетителите и гостите на експото.



Тя е един от най-обещаващите млади изпълнители от Източна Европа, отличена от годишната класация на Forbes България "30 под 30“ за 2020 г. в категория "Култура, Изкуство, Медии“.



Виктория представи България в песенния конкурс "Евровизия“ през 2021 г. с песента "Growing Up Is Getting Old“. През 2021 г. издаде своя дебютен първи албум , който се казва "a little dramatic" и включва песните “Imaginary Friend", “Growing Up is Getting Old", “Dive into Unknown", “Phantom Pain" и “The Funeral Song".



Виктория обича животните и се грижи за 4 кучета, взети от приют, 2 заека и папагал. През 2020 г. тя беше един от официалните европейски посланици на "Световния час на Земята“.



Каузата да спасява животните и да се грижи за опазването на природата е житейска мисия и на друг млад посланик на България, също отличен от класацията на Forbes България "30 под 30“ в категория "Социално предприемачество“ за 2021 г.



Неговият професионален път е в синхрон с другата основна тема на "Експо 2020 Дубай“ – устойчивост.



Християн Христов е директор на Център за защита на природата и животните – Добрич. В последните години го превръща от западащ провинциален зоопарк в модерен спасителен център за застрашени животни. Тук те получават медицинска грижа и обитават среда, която е близка до естествената. За своята кауза и мисия в живота разказа Християн в специален филм за Центъра в Добрич, който беше излъчен в българския павилион тази вечер.



Християн е едва на 27 години. Завършил е Екология / Морска биология в университета Хъл, Великобритания, но вместо да се отдаде на високоплатена кариера в чужбина, се връща в родния си град Добрич, за да помага.



Центърът за защита на природата и животните, който управлява, се простира върху 162 дка и представя 87 различни вида. Със своя пример и кауза Християн е привлякъл доброволци от различни възрасти, които променят средата, която обитават животните.



Третият млад посланик на България, който представихме в Дубай, е едва на 16 години. Радостин Чолаков е победител в категория "Наука, Технологии, Образование“ на списание Forbes България, клас 2021.



Радо разказа как е започнал да се занимава с програмиране едва 9-годишен и за пътя си досега, заради който получава признание като един от най-големите млади таланти в програмирането на България. През 2018 разработва проекти, отличени от софтуерния гигант Google. През 2019 започва работа по приложението за продуктивност AnyGoal, което по-късно прераства в мини-социална мрежа. Носител е на наградата "Джон Атанасов" за постижения в сферата на информатиката, връчена от президента на Република България. Той е лауреат на Националната олимпиада по информационни технологии за 2020 и 2021.



Радо ще бъде българският представител по информатика на Research Science Institute в Масачузетския технологичен институт, САЩ през 2022 г. Той е част и от българския отбор на Regeneron ISEF- най-големият международен състезателен научен панаир.



Радостин е основател на платформата за машинно обучение "АзБуки.ML“, за която получава награда на Българската асоциация за информационни технологии.



Световното изложение продължава до края на месец март, а в българския павилион на "Експо 2020 Дубай“ ще бъдат представени още много таланти в различни области.