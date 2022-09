Виктор Димчев: Накрая може да се окаже, че никой не иска да управлява и ще си останем със служебния кабинет на президента

© Фокус Политическият анализатор Виктор Димчев в интервю за предаването "Добро утро, България" на Радио "Фокус"



В студиото вече е и нашият събеседник – политическият анализатор Виктор Димчев. Г-н Димчев, накъде отиваме?



Ще разберем на 2 октомври кой от хората, които водят политическите партии, ще вземе най-голям резултат и ще успее да направи коалиция или да предложи нова формула на управление. Засега изглежда, че не отиваме наникъде.



А видяхме ли някаква кампания изобщо?



Да, тази кампания беше, макар и леко по-незабележима, беше една от най-мрачните кампании, които са правени през последните години, изцяло насочена към изтъкване на негативите на политическите опоненти по-скоро, отколкото на някакво предложение на нови политики или разрешение на някоя от многобройните кризи, които в момента върлуват из страната.



Във връзка с тези кризи, как бъдещите кандидат-управляващи според вас ще се справят с тях?



Има голяма вероятност да няма бъдещи управляващи след тези предсрочни парламентарни избори, тъй като всички социологическия проучвания дотук показват, че не може да се оформи един ясно отличим, водещ политически блок или сбор от партии и коалиции, които да могат да формират ново управление. Нещо повече, разслоението между обществото и червените линии между различните политически продължават да се увеличават всеки ден и всеки час.



Т.е. да разбираме, че и вие подкрепяте тезата, че след 2 октомври може отново да ходим на избори?



Държавата е в такова икономическо, политическо и обществено състояние, включително и външнополитическата обстановка е такава, че надали някой от политиците с лека ръка би искал да поеме управлението в този момент. Пари в държавата няма, бюджетът е изчерпан, предстоят много тежки зимни месеци, трудно е осигуряването на основни неща като горива и финанси. Може да се окаже, че всъщност никой не иска да управлява и ние ще продължим да бъдем ръководени от служебния кабинет на президента Румен Радев.



На този фон как ще справя служебният кабинет?



Той се опитва да покаже една дистанцираност от всички политически парти и да покаже, че той може повече, с ясна заявка, че това е неговата политическа линия и курсът, който е поел, към една по-силна президентска власт.



Социологическите агенции прогнозират парламент от осем партии. Вашите прогнози какви са и кои са тези партии, които смятате, че ще влязат?



Според мен две от тези осем партии са много силно рискови да получат нужния брой гласове и това ще зависи изключително много от избирателната активност и най-вече от вота в чужбина, който т.нар. "почтени братя“ миналата година отвързаха и сега две партии – "Възраждане“ и ДПС, печелят в голямо мнозинство. Възможно е да имаме парламент с шест партии, възможно е да имаме парламент дори с девет партии. Но ние твърдо вървим към една нова коалиция. Да не се окаже, че петата поредна коалиция ще бъде петорна коалиция.



Да. А вотът в чужбина миналата година на изборите първоначално се наклони към "Има такъв народ“, след това отиде към "Продължаваме промяната“. Този път накъде? Не ви разбрах какво е мнението ви.



Според мен ДПС отново ще спечелят вота в чужбина, тъй като те разполагат с един огромен изборен потенциал в една съседна наша страна. Но другата партия, която ще отрази голям резултат, както и на предишните предсрочни избори, вероятно ще бъде отново "Възраждане“.



Да. Хората са обезверени, нямат надежда – как ще отидат до урните според вас на 2 октомври?



Според мен това е причината, поради която много от хората няма да отидат до урните. Хората се обезвериха от измамни обещания, били те от т.нар. системни, стари партии или от новите, протестни партии. Видя се, че потенциал няма никъде, само в една партия или в една коалиция, и трябва да се правят поредица от компромиси. Засега изглежда, че единственият компромис, който има на масата, е този между БСП, "Демократична България“ и "Продължаваме промяната“.



Нападките между "Продължаваме промяната“ и ГЕРБ бяха много, много видни по време на тази кампания. Дори в последните дни, когато дуото Кирил Петков и Асен Василев покани Борисов на дебат. Някога ще спре ли тази вражда между тези две партии?



Тази вражда изглажда много нелепо. Цялата кампания на "Продължаваме промяната“ беше насочена към охулване на политическия противник ГЕРБ и според мен това им донесе този социологически спад в резултатите, а вероятно и на самите избори хората ще се отдръпнат, тъй като ние, българите, макар че сме леко хейтъри, не обичаме някой друг да хейти по този груб и арогантен начин, да нарича своя политически опонент "пенсионер“. Това е нещо, което отблъсква.



Да, разбирам. Аз много обичам да задавам този въпрос на събеседниците, защото според мен тази кампания беше повече концентрирана в социалните мрежи, отколкото по студията, независимо дали е радио или телевизия. Да, видяхме някакви дебати в телевизионните формати, но като че ли партиите започнаха така да се модернизират и да разчитат на "Фейсбук“. Какво е вашето мнение, така ли е?



Така е. Още повече, в социалните мрежи и "Фейсбук“ са места, където основно по-младата аудитория се информира. При по-възрастните хора, там политическите решения са отдавна взети и хората не сменят лесно лагерите си. Затова може би насочването към социалните мрежи е толкова видимо на тези избори.



А ще помогне ли?



На някои ще помогне. "Възраждане“ изграждат своя резултат основно чрез социални мрежи например, без да присъстват в мейнстрийм медиите толкова много. И засега доста успешно го правят.



Какво искате да кажете на всички 18-годишни младежи, които за първи път ще гласуват на тези избори?



Да помислят внимателно кого ще подкрепят, тъй като този политически избор има реално отношение към техния бъдещ живот.



Според вас ние политически грамотни ли сме, българите, да вземаме такива решения? И всъщност тези 18-годишни младежи на кой ще се осланят – дали на собствен избор или по-скоро ще питат родителите си?



Не сме грамотни, и нашите родители не са грамотни чисто политически, а защо не и въобще. Тази политическа неграмотност си личи от начина, по който избираме. Миналата година имахме три предсрочни избора с различни победители във всеки от тях, което подсказва една политическа незрялост.



Според вас има ли значение за хората какви са политиците – леви или десни, или по-скоро чакат "Спасителя“, който да ги избави от всичко?



В момента може би се формира новото ляво, което беше много консолидирано дълги години под крилата на БСП. В момента няколко партии и коалиции представляват това ново ляво. Дясното изглежда по-консолидирано от всякога. И може би е време отново да се обособят тези две видим насоки в политиката, защото това е начинът, по който се прави съвременната европейска политика, по друг начин няма как да стане, чрез условни наклонения, ляво, дясно и подобни.



Възможна ли е формула от типа правителство на националното спасение?



Възможно е. Това е сякаш единствената възможна формула, тъй като нито един от двата блока – левият или десният, не изглежда да може да събере заветните 121 депутата. Може би ще се отиде към едно такова правителство с благословията на президента Радев, разбира се.



Според вас как се развива инфлацията в момента в страната и дали управляващите ни ще успеят по някакъв начин, бъдещите управляващи, като говорим, да се справят с нея, защото, като че ли тя е най-убиваща за българите. В смисъл, вие споменахте и енергията, горивата, обаче българите вече изпитват трудност дори да си купуват храна.



Въпреки че формалната инфлация е декларативно около 17%, в магазините стоките рядко са по-малко от два пъти по-скъпи, отколкото бяха в началото на годината. Всички стоки, имоти, услуги се увеличават с подобен марж. Струва ми се, че това е най-големият бич за българите в момента, и ние от едно почти средноевропейско ниво на доходи, в момента по-скоро приближаваме към онези бедни години от началото на века, в които се чудехме как да свързваме двата края.



Има ли някакво влияние, тъй като в последните дни много се говори и е основна тема, има ли някакво влияние развоят на войната в Украйна върху нашите избори?



Има със сигурност. Учудващо е, че една част от доскоро управляващата коалиция подкрепяше войната в Украйна, друга част подкрепяше руската агресия. Изглежда това нещо ще продължи да има значение и след тези избори, но българският народ по традиция се отнася добре към Русия и е много трудно за него да разбере и за отделните граждани е много трудно да разберат колко голяма е промяната между онази Русия, която харесвахме, и Русия на Путин, която в момента избива украинци по един жесток и нечовешки начин.



Да. И като за финал, малко да завършим по по-ведър начин. Искам да ми определите тази кампания и цялата ситуация, в която се намира България в момента, с песен или име на песен.



Има едно много красиво парче, което се казва "Who Let the Dogs Out". Това е онова, което ни чака след 2 октомври, когато свършат милите обещания и интересните думи, които политиците по студията ни казват.



Да. Със сигурност ще е интересно. Очакваме 2 октомври трепетно. Благодаря ви.