|Вигенин: Въвеждането на нови сканиращи машини преди изборите е сериозен риск
По думите му въвеждането на нови сканиращи машини непосредствено преди изборите е сериозен риск. "Това означава да поставим под въпрос самото провеждане на изборите и резултатите от тях. Изборите чукат на вратата, а подобни съществени промени не са препоръчителни", заяви Вигенин. Според него настояването за такива промени в последния момент може да доведе до опорочаване на вота.
Позицията на БСП, обясни евродепутатът, е евентуалното въвеждане на сканиращи машини да важи за следващи избори, след достатъчен период на тестване. "Искаме поне една година за изпитване. Сегашните машини също бяха тествани няколко пъти, преди да се въведат окончателно", подчерта той.
По думите на Вигенин досегашните контролни преброявания са показали минимални разминавания, което дава допълнителна гаранция за прозрачност. Той допусна и запазване на хартиената бюлетина за избирателите, които предпочитат този начин на гласуване.
По отношение на предложението за отмяна на втория печат върху бюлетините Вигенин обясни, че темата е свързана със сканиращите машини и изисква допълнително технологично обсъждане. "Фокусът ни в момента е да гарантираме честното провеждане на сегашния вот. За другото имаме време", каза той.
Евродепутатът коментира и ограничаването на броя на секциите извън дипломатическите и консулските служби в държави извън Европейския съюз. Той припомни, че това е дългогодишна позиция на БСП и я определи като разумна мярка, която улеснява организацията на вота, намалява разходите и ограничава съмненията за опорочаване на изборните резултати.
Вигенин изрази позиция и по темата за закриването на антикорупционната комисия. По думите му още при създаването ѝ е липсвал задълбочен анализ за ефективността ѝ. "Очевидно комисията има сериозни проблеми и не постига целите, за които беше създадена", заяви той.
Евродепутатът подчерта, че при евентуалното ѝ закриване трябва да се гарантира ефективна борба с корупцията и добре функционираща прокуратура.
