ИЗПРАТИ НОВИНА
Новини
Спорт
Справочник
НОВО
Обяви
Вход с facebook
Регистрация
Вход
close




ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Пловдив
Анализите
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Общество
Криминални
Институции
Други
Бизнес
Агро
"Величие" настояват за оставката на омбудсмана и заместничката й
Автор: Ваня Кузманова 12:34Коментари (0)313
©
С декларация за оставката на омбудсмана и на заместник-омбудсмана настояват от "Величие". Тя беше представена от Лариса Савова от трибуната на Народното събрание.

Тя обвини омбудсмана, че чака да бъде поканена да оглави служебен кабинет.

"Домовата книга" за резервни премиери е като механизъм за обезвреждане на институциите". "Домовата книга" за служебни премиери се превърна във фактор за институционално снишаване. Когато една институция се приема като вход за служебната власт, тогава няма защита на правата на хората", допълни Савова.

Тя даде два примера:

Починал на 10 декември затворник, за когото вече са били подадени сигнали, че е в непосредствен риск и има конкретни медицински данни за заболяване. Едва след смъртта му обаче от институцията на омбудсмана започнали да връщат обаждания и обяснения по казуса. 

"Превантивният механизъм знае, че системата не работи и че препоръките му не се изпълняват, а продължава да симулира дейност. Омбудсманът не предотвратява нечовешко и нехуманно отношение, а го нормализира с нормативен език и постфактум оправдания", заяви тя.

Вторият пример, който даде е за две български деца на 8 и 10 г. във Франция.

По думите на Савова местното правителство ги е предало на тамошната Агенция за децата, родителите ги искали обратно, но институциите се опитвали да ги настанят в дом с квалификацията "бавноразвиващи се" и се планирало лечение. 

"Организациите, призвани да защитават правата, се превръщат в пасивен наблюдател, за да не влязат в конфликт с изпълнителната власт. Когато една институция се разглежда като вход към служебната власт, тя престава да е независима", заключи депутатът от "Величие".


Още по темата: общо новини по темата: 1040
18.12.2025 »
18.12.2025 »
18.12.2025 »
18.12.2025 »
17.12.2025 »
17.12.2025 »
предишна страница [ 1/174 ] следващата страница






Зареждане! Моля, изчакайте ...

Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!

Още новини от Национални новини:
Проф. Олег Асенов: Няма да има поскъпване на винетките и пътните ...
13:28 / 18.12.2025
Експерт: България ще избегне хаоса от Хърватия, банкоматите ще са...
13:03 / 18.12.2025
Богомил Николов: Голяма част от цените се вдигат заради администр...
12:25 / 18.12.2025
Хампарцумян: Има такава технология за печелене на народната любов...
12:00 / 18.12.2025
МЕЧ при президента: Сегашното правителство беше формирано чрез го...
12:11 / 18.12.2025
По-изгодно ли е да обменим левовия кеш в банките след 1 януари?
11:34 / 18.12.2025

ИЗПРАТИ НОВИНА
« Декември 2025 г. »
пон
вто
сря
чтв
пет
съб
нед
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
Виж още:
Проф. Рачев: Ако циклоните минат през Халкидики, ще има и дъжд, и сняг
Проф. Рачев: Ако циклоните минат през Халкидики, ще има и дъжд, и сняг
10:02 / 16.12.2025
Богат българин празнува рожден ден днес
Богат българин празнува рожден ден днес
13:15 / 17.12.2025
Нискотарифна авиокомпания стартира полети от България до още една европейска столица
Нискотарифна авиокомпания стартира полети от България до още една европейска столица
11:09 / 16.12.2025
Маги почти призна за Калоян
Маги почти призна за Калоян
12:13 / 17.12.2025
Минус 42 градуса е в момента в този голям град
Минус 42 градуса е в момента в този голям град
12:29 / 17.12.2025
Ресторантьори от "Капана": Страшно е и никой не може да ни помогне
Ресторантьори от "Капана": Страшно е и никой не може да ни помогне
08:40 / 16.12.2025
Зодии сбъдват мечтите си до края на декември
Зодии сбъдват мечтите си до края на декември
17:18 / 16.12.2025
Актуални теми
Концесията на стадион "Пловдив"
Тенис от Пловдив и региона
БК Локомотив Пловдив
Коледно-новогодишни празници 2025/2026
Кабинетът "Желязков" подава оставка
назад 1 2 3 4 5 напред
Абонамент
Абонирайте се за mail бюлетина ни !
Абонирайте се за нашия e-mail и ще получавате на личната си поща информация за случващото се в Пловдив и региона.
e-mail:
Анкета
Ако днес има парламентарни избори, коя партия ще подкрепите?
ГЕРБ
БСП-ОЛ
ПП-ДБ
ДПС-НН
Проект на президента Радев
Възраждане
ИТН
МЕЧ
Величие
Друга
Няма да гласувам
Не съм решил/а
Гласувай »
Резултати »
РАЗДЕЛИ:
Новини
Спорт
Справочник
Обяви
Потребители
ГРАДОВЕ:
Пловдив
Варна
Бургас
Русе
Благоевград
ЗА НАС:

За контакти:

тел.: 0886 59 82 67

novini@plovdiv24.bg

гр. Пловдив, ул."Александър I" 32,
Бизнес Център Plovdiv24.bg

За реклама:

Тарифи (виж)
Договори избори 2024

тел.: 0887 45 24 24

office@mg24.bg

Екип
Правила
Пловдивчани във facebook
RSS за новините
Футбол на живо по телевизията
©2004 - CurrentCopyrightYear Медия груп 24 ООД. Plovdiv24.bg - Всички права запазени. С всяко отваряне на страница от Plovdiv24.bg, се съгласявате с Общите условия за ползване на сайта и политика за поверителност на личните данни (обновени). Възпроизвеждането на цели или части от текста или изображенията става след изрично писмено разрешение на Медия груп 24 ООД. Мненията изразени във форумите и коментарите към статиите са собственост на авторите им и Медия груп 24 ООД не носи отговорност за тях. Поставянето на връзки към материали в Plovdiv24.bg е свободно. Сайтът е разработен от Медия груп 24 ООД.
Сайтът е създаден от пловдивчани, за пловдивчани. 100% пловдивски продукт.
Статистика: