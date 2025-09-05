ЗАРЕЖДАНЕ...
|Вечерята в квартални ресторанти в България не е евтина, салати по 22 лева попаднаха в немските медии
Според председателя на асоциацията Гидо Цьолик, рязкото поскъпване се отразява сериозно на сектора.
"Клиентите внимават много повече какво поръчват, излизат по-рядко и избират по-евтини блюда. За да не им се случи както в ресторант в Тайланд да изядат омлет за 100 евро, или пък в непрестижно заведение извън центъра в София да им поискат 22 лева за "традиционна българска салата" с магданозен дресинг“, казва той.
По официални статистически данни оборотът на хотелите и ресторантите през първата половина на 2025 г. е с 15,1% по-нисък в сравнение с 2019 г. – последната година преди пандемията. Само за последната година спадът е 3,7%.
В същото време разходите рязко растат. От 2022 г. досега разходите за труд са се повишили с над 34%, а цените на храната, безалкохолните напитки и енергията – с около 30%.
"В много ресторанти разходите за персонал вече надхвърлят 40% от оборота, а тези за стоки – повече от 30%“, пояснява Цьолик.
Към това се добавят и разходите за енергия, застраховки, данъци и лизингови вноски, които обичайно съставляват 10–15% от оборота.
Проучване на асоциацията показва, че 72% от заведенията не са могли да направят необходимите инвестиции през последните години. Една трета оценяват резервациите си за август и септември като лоши или много лоши. Само 23,8% определят ситуацията като добра или много добра.
"Перспективите са мрачни“, обобщава Цьолик.
Допълнителен натиск върху бизнеса оказва връщането на стандартната ДДС ставка за храните в ресторантите – от началото на 2024 г. тя отново е 19% вместо временните 7%. Това неминуемо е довело до по-високи цени за клиентите.
Секторът сега очаква новото правителство да изпълни обещанието си за трайно намаление на ДДС от 2026 г., заложено в коалиционното споразумение на кабинета на Фридрих Мерц. Ако това се случи, ресторантьорите се надяват да могат да наемат нови служители и да наваксат с инвестициите.
Остава отворен въпросът дали по-ниският ДДС ще бъде усетен и от клиентите. Според проучването само 44% от заведенията възнамеряват да предложат по-добро съотношение цена–качество. "Дали цените ще намалеят, ще зависи най-вече от другите разходи през следващите месеци“, подчертава Цьолик.
