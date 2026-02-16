ИЗПРАТИ НОВИНА
Новини
Спорт
Справочник
НОВО
Обяви
Вход с facebook
Регистрация
Вход
close




ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Пловдив
Анализите
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Общество
Криминални
Институции
Други
Бизнес
Агро
Важно съобщение за клиентите на една от най-големите банки у нас
Автор: Екип Plovdiv24.bg 19:25Коментари (0)941
©
Клиентите на една от най-големите банки у нас получиха известие на телефоните си тези дни. Става дума за "УниКредит Булбанк".

Оттам разпратиха съобщение за предстоящи промени в тарифата за физически лица, които влизат в сила от 01.03.2026:

Информираме Ви, че считано от  01.03.2026 г. се въвеждат промени в Тарифата на "УниКредит Булбанк“ АД за таксите и комисионите за физически лица, касаещи вътрешнобанковите и междубанковите преводи по мобилен номер Blink P2P:

- Всички Blink P2P преводи по мобилен номер за суми до 150 EUR (включително) ще продължат да бъдат без такса и след тази дата.

- За Blink P2P преводи по мобилен номер над 150 EUR започва да се прилага таксата, съгласно действащата Тарифа на Банката за таксите и  комисионите за физически лица.

Предстоящата промяна в Тарифата не е приложима към Blink P2P преводите по мобилен номер, включени в плановете за ежедневно банкиране "Старт“, "Плюс“, "Макс“ и "Прайвит“, които съгласно условията на съответния план, продължават да са безплатни, независимо от сумата на превода.

Повече информация относно промените в Тарифата можете да намерите тук.

Оставаме изцяло на Ваше разположение при необходимост от допълнителна информация и Ви благодарим, че сте наш клиент!

С уважение, Екипът на "УниКредит Булбанк“ АД







Зареждане! Моля, изчакайте ...

Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!

Още новини от Национални новини:
МВР даде обяснение за многото гилзи и куршуми в "Петрохан"
17:09 / 16.02.2026
Съдът поряза Никола Бургазлиев
16:45 / 16.02.2026
НСИ отчита натрупана инфлация от над 40 процента за последните пе...
15:51 / 16.02.2026
Проф. Халачев: Трагедията "Петрохан" сложи един огромен печат вър...
15:35 / 16.02.2026
Намалиха присъдата на убиеца на Евгения, няма да лежи до живот
15:13 / 16.02.2026
Никола Бургазлиев: Моля ви да ми дадете шанс да завърша образован...
15:52 / 16.02.2026

ИЗПРАТИ НОВИНА
« Февруари 2026 г. »
пон
вто
сря
чтв
пет
съб
нед
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
Виж още:
Стилист Капанов: Направих всичко, за да спася сина си
Стилист Капанов: Направих всичко, за да спася сина си
14:36 / 15.02.2026
Дара каза: "Сбогом"
Дара каза: "Сбогом"
09:20 / 16.02.2026
Уникални златни накити откриха археолози от гроба на Владетеля на Сакар
Уникални златни накити откриха археолози от гроба на Владетеля на Сакар
16:42 / 14.02.2026
В Пловдивско: Отново продават къща, която трябваше да е на един етаж, а се оказа на два
В Пловдивско: Отново продават къща, която трябваше да е на един етаж, а се оказа на два
08:04 / 14.02.2026
Проговори единствената жена от групата на Ивайло Калушев, 2016 г. пресподеля пост на Сандов
Проговори единствената жена от групата на Ивайло Калушев, 2016 г. пресподеля пост на Сандов
17:43 / 14.02.2026
Сандов за "Петрохан": Аз не мога да си представя, че те ще оставят кучетата си на каишки вътре и ще ги запалят
Сандов за "Петрохан": Аз не мога да си представя, че те ще оставят кучетата си на каишки вътре и ще ги запалят
15:08 / 14.02.2026
Почернената майка на Никола: Почивай в мир, мило дете. Мама те обича – днес, утре и до срещата ни в по-добрия свят
Почернената майка на Никола: Почивай в мир, мило дете. Мама те обича – днес, утре и до срещата ни в по-добрия свят
12:04 / 14.02.2026
Актуални теми
Концесията на стадион "Пловдив"
Три трупа са открити в хижа
ТВ и шоу сезон 2025/2026 г.
Електронно таксуване в градския транспорт
Ботев в Първа лига, сезон 2025/2026
назад 1 2 3 4 5 напред
Абонамент
Абонирайте се за mail бюлетина ни !
Абонирайте се за нашия e-mail и ще получавате на личната си поща информация за случващото се в Пловдив и региона.
e-mail:
Анкета
Одобрявате ли промените в изборния кодекс, ограничаващи броя на секциите извън ЕС?
Да, който иска да определя съдбата на България, трябва да е тук!
Не, всеки български гражданин трябва да има право на глас, навсякъде по света!
Не мога да преценя
Гласувай »
Резултати »
РАЗДЕЛИ:
Новини
Спорт
Справочник
Обяви
Потребители
ГРАДОВЕ:
Пловдив
Варна
Бургас
Русе
Благоевград
ЗА НАС:

За контакти:

тел.: 0886 59 82 67

novini@plovdiv24.bg

гр. Пловдив, ул."Александър I" 32,
Бизнес Център Plovdiv24.bg

За реклама:

Тарифи (виж)
Договори избори 2024

тел.: 0887 45 24 24

office@mg24.bg

Екип
Правила
Пловдивчани във facebook
RSS за новините
Футбол на живо по телевизията
©2004 - CurrentCopyrightYear Медия груп 24 ООД. Plovdiv24.bg - Всички права запазени. С всяко отваряне на страница от Plovdiv24.bg, се съгласявате с Общите условия за ползване на сайта и политика за поверителност на личните данни (обновени). Възпроизвеждането на цели или части от текста или изображенията става след изрично писмено разрешение на Медия груп 24 ООД. Мненията изразени във форумите и коментарите към статиите са собственост на авторите им и Медия груп 24 ООД не носи отговорност за тях. Поставянето на връзки към материали в Plovdiv24.bg е свободно. Сайтът е разработен от Медия груп 24 ООД.
Сайтът е създаден от пловдивчани, за пловдивчани. 100% пловдивски продукт.
Статистика: