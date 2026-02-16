ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Пловдив
Анализите
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Общество
Криминални
Институции
Други
Бизнес
Агро
|Важно съобщение за клиентите на една от най-големите банки у нас
Оттам разпратиха съобщение за предстоящи промени в тарифата за физически лица, които влизат в сила от 01.03.2026:
Информираме Ви, че считано от 01.03.2026 г. се въвеждат промени в Тарифата на "УниКредит Булбанк“ АД за таксите и комисионите за физически лица, касаещи вътрешнобанковите и междубанковите преводи по мобилен номер Blink P2P:
- Всички Blink P2P преводи по мобилен номер за суми до 150 EUR (включително) ще продължат да бъдат без такса и след тази дата.
- За Blink P2P преводи по мобилен номер над 150 EUR започва да се прилага таксата, съгласно действащата Тарифа на Банката за таксите и комисионите за физически лица.
Предстоящата промяна в Тарифата не е приложима към Blink P2P преводите по мобилен номер, включени в плановете за ежедневно банкиране "Старт“, "Плюс“, "Макс“ и "Прайвит“, които съгласно условията на съответния план, продължават да са безплатни, независимо от сумата на превода.
Повече информация относно промените в Тарифата можете да намерите тук.
Оставаме изцяло на Ваше разположение при необходимост от допълнителна информация и Ви благодарим, че сте наш клиент!
С уважение, Екипът на "УниКредит Булбанк“ АД
Коментари (0)
Зареждане! Моля, изчакайте ...
Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!
Още новини от Национални новини:
МВР даде обяснение за многото гилзи и куршуми в "Петрохан"
17:09 / 16.02.2026
Съдът поряза Никола Бургазлиев
16:45 / 16.02.2026
НСИ отчита натрупана инфлация от над 40 процента за последните пе...
15:51 / 16.02.2026
Проф. Халачев: Трагедията "Петрохан" сложи един огромен печат вър...
15:35 / 16.02.2026
Намалиха присъдата на убиеца на Евгения, няма да лежи до живот
15:13 / 16.02.2026
Никола Бургазлиев: Моля ви да ми дадете шанс да завърша образован...
15:52 / 16.02.2026
ИЗПРАТИ НОВИНА
Виж още:
Стилист Капанов: Направих всичко, за да спася сина си
14:36 / 15.02.2026
Дара каза: "Сбогом"
09:20 / 16.02.2026
Уникални златни накити откриха археолози от гроба на Владетеля на Сакар
16:42 / 14.02.2026
Актуални теми
Абонамент
Анкета
Свали на своя телефон:
Мачовете по ТВ за Android
Мачовете по ТВ за iOS
Мачовете по ТВ за Android
Мачовете по ТВ за iOS