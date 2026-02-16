Важно съобщение за клиентите на една от най-големите банки у нас

© Клиентите на една от най-големите банки у нас получиха известие на телефоните си тези дни. Става дума за "УниКредит Булбанк".



Оттам разпратиха съобщение за предстоящи промени в тарифата за физически лица, които влизат в сила от 01.03.2026:



Информираме Ви, че считано от 01.03.2026 г. се въвеждат промени в Тарифата на "УниКредит Булбанк“ АД за таксите и комисионите за физически лица, касаещи вътрешнобанковите и междубанковите преводи по мобилен номер Blink P2P:



- Всички Blink P2P преводи по мобилен номер за суми до 150 EUR (включително) ще продължат да бъдат без такса и след тази дата.



- За Blink P2P преводи по мобилен номер над 150 EUR започва да се прилага таксата, съгласно действащата Тарифа на Банката за таксите и комисионите за физически лица.



Предстоящата промяна в Тарифата не е приложима към Blink P2P преводите по мобилен номер, включени в плановете за ежедневно банкиране "Старт“, "Плюс“, "Макс“ и "Прайвит“, които съгласно условията на съответния план, продължават да са безплатни, независимо от сумата на превода.



Повече информация относно промените в Тарифата можете да намерите тук.



Оставаме изцяло на Ваше разположение при необходимост от допълнителна информация и Ви благодарим, че сте наш клиент!



С уважение, Екипът на "УниКредит Булбанк“ АД