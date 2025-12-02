ЗАРЕЖДАНЕ...
|Васко Кръпката: Повръща ми се от управляващите, както и от повечето от опозицията
"Властимащи, отвратително нагли сте! Повръща ми се от повечето от вас, както и от повечето от опозицията ви!“
Кръпката изрази солидарност с протестиращите, особено с младите хора, които се обявяват срещу настоящото управление:
"Протестъри, разбирам ви! С вас съм! На протеста съм с вас… млади, гневни и разбунтувани…“
Въпреки това музикантът отправя предупреждение към участниците в движението:
"Добре, НО, заклевам ви… ЗАКЛЕЕЕЕВААААМ ВИ — Радев не е по-малкото зло, а напротив! Най-важното е ЕВРОЗОНАТА И ПУТИН КАПУТ!!! И като дойдат избори, гласувайте за нещо ново и несвързано с БКП!“
С думите си Кръпката призовава за нов политически избор и ясно дистанциране от партии, свързани с бившата комунистическа власт.
