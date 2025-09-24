ЗАРЕЖДАНЕ...
|Василев: Колкото повече вземаме от спестяванията и изработеното от по-богатите хора, толкова повече ги стимулираме да укриват данъци
"За 13 минути ефирно време Ваня Григорова каза седем, хайде, да не казвам "лъжи“, ще кажа некоректни твърдения. Първата лъжа е, че българският пенсионен модел трябва да бъде като европейския. Аз си направих труда да проверя – в Европа има 13 страни със задължително пенсионно осигуряване в частни фирми, а не както тя твърди, че България е единствена“, коментира той пред bTV.
Освен това тя два пъти повтори, че загубите в частните фондове били гарантирани. Това тя го разбира толкова, колкото аз от готварство. Тя не разбира от инвестиционния процес“, каза още Василев.
"Солидарната система предполага хората с по-високи доходи плащат големи социални осигуровки и плащат пенсиите, включително и на тези, които нищо не внасят. Както знаете, около една трета от пенсионерите в момента са на минимална пенсия, което означава, че те трябва да получават по-малко, но държавата все пак е сложила един доста голям праг, за да могат всички да получават вече към 600 лева“, обясни той.
И даде личен пример от младините си:
"Като млад инвестиционен банкер във Великобритания аз имах обратния случай. Тогава, завършил студент, мен ме попитаха дали искам британска държавна пенсия, или всичко да слагам в частните пенсионни фондове. Аз казах, че не искам държавна и помолих всичко да бъде в частните фондове. Ето, това е другият модел, в който аз вярвам повече“.
"Колкото повече вземаме от спестяванията и изработеното от по-богатите хора, толкова повече ги стимулираме да укриват данъци, или да се изнесат в чужбина и никой да не плаща високите данъци и осигуровки“, обясни още Василев.
