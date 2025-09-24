ИЗПРАТИ НОВИНА
Новини
Спорт
Справочник
НОВО
Обяви
Вход с facebook
Регистрация
Вход
close




ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Пловдив
Анализите
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Общество
Криминални
Институции
Други
Бизнес
Агро
Василев: Колкото повече вземаме от спестяванията и изработеното от по-богатите хора, толкова повече ги стимулираме да укриват данъци
Автор: Екип Plovdiv24.bg 19:19Коментари (0)0
© bTV
Предложение на общинския съветник Ваня Григорова – да отпадне задължителният втори пенсионен стълб. Това стана ясно от нейно гостуване в предаването. Какви проблеми се очаква да реши това предложение и има ли то приложение у нас, питаме бившия вицепремиер и икономист Николай Василев.

"За 13 минути ефирно време Ваня Григорова каза седем, хайде, да не казвам "лъжи“, ще кажа некоректни твърдения. Първата лъжа е, че българският пенсионен модел трябва да бъде като европейския. Аз си направих труда да проверя – в Европа има 13 страни със задължително пенсионно осигуряване в частни фирми, а не както тя твърди, че България е единствена“, коментира той пред bTV.

Освен това тя два пъти повтори, че загубите в частните фондове били гарантирани. Това тя го разбира толкова, колкото аз от готварство. Тя не разбира от инвестиционния процес“, каза още Василев.

"Солидарната система предполага хората с по-високи доходи плащат големи социални осигуровки и плащат пенсиите, включително и на тези, които нищо не внасят. Както знаете, около една трета от пенсионерите в момента са на минимална пенсия, което означава, че те трябва да получават по-малко, но държавата все пак е сложила един доста голям праг, за да могат всички да получават вече към 600 лева“, обясни той.

И даде личен пример от младините си:

"Като млад инвестиционен банкер във Великобритания аз имах обратния случай. Тогава, завършил студент, мен ме попитаха дали искам британска държавна пенсия, или всичко да слагам в частните пенсионни фондове. Аз казах, че не искам държавна и помолих всичко да бъде в частните фондове. Ето, това е другият модел, в който аз вярвам повече“.

"Колкото повече вземаме от спестяванията и изработеното от по-богатите хора, толкова повече ги стимулираме да укриват данъци, или да се изнесат в чужбина и никой да не плаща високите данъци и осигуровки“, обясни още Василев.


Още по темата: общо новини по темата: 10
19.09.2025 »
30.07.2025 »
12.05.2025 »
09.05.2025 »
09.05.2025 »
21.12.2014 »
предишна страница [ 1/2 ] следващата страница






Зареждане! Моля, изчакайте ...

Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!

Още новини от Национални новини:
През 2026 година: България спира договора за транзит на руски газ...
17:10 / 24.09.2025
Ще плащаме ли "такса водомер"
16:55 / 24.09.2025
Ценоразпис на глобите според новия Закон за движение по пътищата
15:50 / 24.09.2025
Задържаният за убийството край Смолян е IT специалист, жената се ...
15:48 / 24.09.2025
ВСС потвърди решението си Борислав Сарафов да е и.ф. главен проку...
15:29 / 24.09.2025
Депутат от Пловдив: Призоваваме Росен Желязков и Георг Георгиев д...
14:24 / 24.09.2025

ИЗПРАТИ НОВИНА
« Септември 2025 г. »
пон
вто
сря
чтв
пет
съб
нед
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
Виж още:
Ракиджия: България е единствената страна, където малките производители на алкохол са забранени
Ракиджия: България е единствената страна, където малките производители на алкохол са забранени
11:45 / 23.09.2025
На 56 години Николай няма официален трудов стаж: И да се регистрирам в Бюрото по труда, само отивам да се подписвам, че съм жив
На 56 години Николай няма официален трудов стаж: И да се регистрирам в Бюрото по труда, само отивам да се подписвам, че съм жив
09:43 / 22.09.2025
Кеворкян заживя като отшелник
Кеворкян заживя като отшелник
17:15 / 22.09.2025
Христо Ковачки: За 1 голям ветрогенератор се влагат 1200 тона бетон, 300 тона стомана, 50 тона желязо и 10 тона цветни и редкоземни метали
Христо Ковачки: За 1 голям ветрогенератор се влагат 1200 тона бетон, 300 тона стомана, 50 тона желязо и 10 тона цветни и редкоземни метали
12:30 / 23.09.2025
Млади жени: Мъчихме се седем години на държавна работа, като сервитьорки взимахме повече пари
Млади жени: Мъчихме се седем години на държавна работа, като сервитьорки взимахме повече пари
09:40 / 23.09.2025
Започна най-пошлият Big Brother
Започна най-пошлият Big Brother
10:32 / 22.09.2025
Чарлз III сменя Уилям с Хари
Чарлз III сменя Уилям с Хари
08:48 / 23.09.2025
Актуални теми
Концесията на стадион "Пловдив"
Ботев в Първа лига, сезон 2025/2026
Бюджет 2026
Бюджет 2025
ТВ и шоу сезон 2025/2026 г.
назад 1 2 3 4 5 напред
Абонамент
Абонирайте се за mail бюлетина ни !
Абонирайте се за нашия e-mail и ще получавате на личната си поща информация за случващото се в Пловдив и региона.
e-mail:
Анкета
Трябва ли общините "Марица" и Родопи" да се слеят в Пловдив?
Да
Не
Не мога да преценя
Гласувай »
Резултати »
РАЗДЕЛИ:
Новини
Спорт
Справочник
Обяви
Потребители
ГРАДОВЕ:
Пловдив
Варна
Бургас
Русе
Благоевград
ЗА НАС:

За контакти:

тел.: 0886 59 82 67

novini@plovdiv24.bg

гр. Пловдив, ул."Александър I" 32,
Бизнес Център Plovdiv24.bg

За реклама:

Тарифи (виж)
Договори избори 2024

тел.: 0887 45 24 24

office@mg24.bg

Екип
Правила
Пловдивчани във facebook
RSS за новините
Футбол на живо по телевизията
©2004 - CurrentCopyrightYear Медия груп 24 ООД. Plovdiv24.bg - Всички права запазени. С всяко отваряне на страница от Plovdiv24.bg, се съгласявате с Общите условия за ползване на сайта и политика за поверителност на личните данни (обновени). Възпроизвеждането на цели или части от текста или изображенията става след изрично писмено разрешение на Медия груп 24 ООД. Мненията изразени във форумите и коментарите към статиите са собственост на авторите им и Медия груп 24 ООД не носи отговорност за тях. Поставянето на връзки към материали в Plovdiv24.bg е свободно. Сайтът е разработен от Медия груп 24 ООД.
Сайтът е създаден от пловдивчани, за пловдивчани. 100% пловдивски продукт.
Статистика: