Васил Терзиев за убитите в "Петрохан": Помагал съм им открито, наред с много други хора
Автор: Марияна Стойчева 15:59
©
Познавах ги. Иво, Дечо и Пламен. Лично. Подкрепях каузата им, включително заради тях самите - лично. И преживявам това, което се случи. Това написа кметът Васил Терзиев в социалните мрежи за случая "Петрохан". 

Вижте целия пост без редакторска намеса: 

Виждам какво се пише днес – паравоенни, сектанти, мрежи за трафик на хора, конспирации. Виждам и как по учебник, по най-добрите КГБ методи, за 24 часа се сглобява "история“, която после се лепи на мен:

анонимен профил -> удобен говорител -> жълти медии -> национален ефир.

Една и съща схема. Без факти. Без срам.

Вместо да се зададат истинските въпроси, се търси удобен виновен.

Някой пита ли се защо животът се върна в планината?

Защо отново имаше сърни, вълци, мечки?

Дали това е случайно - или е резултат от години ежедневни усилия срещу бракониери, които избиват по 10–15 животни наведнъж - за удоволствие?

Случайно ли изчезнаха дървосекачите?

Или беше резултат от последователна битка за опазване на 200–300-годишна букова гора - гора, за която местни деребеи и ДПС-структури открито се бяха заклели, че ще бъде изсечена?

Някой ще попита ли за мигрантските канали, за които те помагаха на Гранична полиция да противодейства?

Това са истинските въпроси. А отговорите са ясни и проверими. Дейностите им се извършваха с разрешение от МОСВ и в рамките на закона.

Какво и защо съм им бил дал аз стана важно, само за да се отклони вниманието от реалната тема и да се свали отговорността от разследващите.

Отговарям: Помагал съм им открито, наред с много други хора.

Дарих средства по банков път за електрически мотори, за да се придвижват тихо,

така че бракониерите да не ги чуват от съседни ридове, и животните да не бъдат плашени по време на обходи.

Целта им беше чрез модерни технологии и подходи да покажат как малък брой добре подготвени хора могат ефективно да опазват голяма територия.

Не бих дарявал, ако имам и най-малкото притеснение.

И не съжалявам нито за миг.

Това бяха хора, които не просто пазеха природата, а я познаваха в дълбочина.

Едни от най-добрите пещерняци в България. И едни от най-добрите пещерни водолази в света.

Хора с изключителна подготовка, дисциплина и уважение към живота - над и под земята.

Отделно - твърдението, че пътеката е била "затворена“, просто не е вярно.

Минавал съм по нея многократно. Пътеката минава над хижата и е била използвана нормално от туристи.

Ако има каквато и да било информация, която подкрепя всички тези ужасни обвинения, тя трябва да бъде извадена с факти от разследващите органи.

Всичко друго е клевета - особено когато се хвърля по адрес на хора, които вече не могат да кажат нито дума в своя защита.

А ние, като общество, не трябва да сме слепи за случващото се в планините ни -безмилостна сеч, изчезнали диви животни, канали превърнати в магистрали. И не трябва да позволяваме някой да очерня мъртвите.

Всички, които сме имали досег с тях, можем да кажем едно и също:

добри, скромно живеещи хора, избрали да водят битка с неравен и често брутален враг.

Какво точно е довело до трагедията - никой от нас не знае.

Но това, което се случва сега, е свинщина.

И тя говори много за това колко прогнила е системата, в която живеем.

И колкото и да е трудно в такива моменти, толкова по-голяма трябва да бъде мотивацията на всеки от нас да остане в България и да се бори за по-добро.

- Васил


04.02.2026 Сарафов за хижа "Петрохан": Потресен съм! Родители на деца саботират разследването!
04.02.2026 Експерт по национална сигурност за случая в хижа "Петрохан": Жертвите са познавали убиеца, не са оказали съпротива
04.02.2026 Топ криминалист: Как го виждате вие трима души да се самоубият?
04.02.2026 Пламен Статев е третият застрелян в хижа "Петрохан"
04.02.2026 Иван Савов за хижа "Петрохан": Полицията вече знае много неща
04.02.2026 Собственикът на хижата в писмо до майка си: Нищо от това, което ще чуеш, не е вярно, но нямаме повече сили
само за *сведение* до Васко Ухото:ГУЗЕН НЕГОНЕН БЯГА!
+1
 
 
начи дървената мафия ги е избила
Коментарите са на публикуващите ги. Plovdiv24.bg не носи отговорност за съдържанието им! Всички коментиращи са се съгласили с Правилата за публикуване на коментари.

