Васил Терзиев за убитите в "Петрохан": Помагал съм им открито, наред с много други хора

© Познавах ги. Иво, Дечо и Пламен. Лично. Подкрепях каузата им, включително заради тях самите - лично. И преживявам това, което се случи. Това написа кметът Васил Терзиев в социалните мрежи за случая "Петрохан".



Вижте целия пост без редакторска намеса:



Виждам какво се пише днес – паравоенни, сектанти, мрежи за трафик на хора, конспирации. Виждам и как по учебник, по най-добрите КГБ методи, за 24 часа се сглобява "история“, която после се лепи на мен:



анонимен профил -> удобен говорител -> жълти медии -> национален ефир.



Една и съща схема. Без факти. Без срам.



Вместо да се зададат истинските въпроси, се търси удобен виновен.



Някой пита ли се защо животът се върна в планината?



Защо отново имаше сърни, вълци, мечки?



Дали това е случайно - или е резултат от години ежедневни усилия срещу бракониери, които избиват по 10–15 животни наведнъж - за удоволствие?



Случайно ли изчезнаха дървосекачите?



Или беше резултат от последователна битка за опазване на 200–300-годишна букова гора - гора, за която местни деребеи и ДПС-структури открито се бяха заклели, че ще бъде изсечена?



Някой ще попита ли за мигрантските канали, за които те помагаха на Гранична полиция да противодейства?



Това са истинските въпроси. А отговорите са ясни и проверими. Дейностите им се извършваха с разрешение от МОСВ и в рамките на закона.



Какво и защо съм им бил дал аз стана важно, само за да се отклони вниманието от реалната тема и да се свали отговорността от разследващите.



Отговарям: Помагал съм им открито, наред с много други хора.



Дарих средства по банков път за електрически мотори, за да се придвижват тихо,



така че бракониерите да не ги чуват от съседни ридове, и животните да не бъдат плашени по време на обходи.



Целта им беше чрез модерни технологии и подходи да покажат как малък брой добре подготвени хора могат ефективно да опазват голяма територия.



Не бих дарявал, ако имам и най-малкото притеснение.



И не съжалявам нито за миг.



Това бяха хора, които не просто пазеха природата, а я познаваха в дълбочина.



Едни от най-добрите пещерняци в България. И едни от най-добрите пещерни водолази в света.



Хора с изключителна подготовка, дисциплина и уважение към живота - над и под земята.



Отделно - твърдението, че пътеката е била "затворена“, просто не е вярно.



Минавал съм по нея многократно. Пътеката минава над хижата и е била използвана нормално от туристи.



Ако има каквато и да било информация, която подкрепя всички тези ужасни обвинения, тя трябва да бъде извадена с факти от разследващите органи.



Всичко друго е клевета - особено когато се хвърля по адрес на хора, които вече не могат да кажат нито дума в своя защита.



А ние, като общество, не трябва да сме слепи за случващото се в планините ни -безмилостна сеч, изчезнали диви животни, канали превърнати в магистрали. И не трябва да позволяваме някой да очерня мъртвите.



Всички, които сме имали досег с тях, можем да кажем едно и също:



добри, скромно живеещи хора, избрали да водят битка с неравен и често брутален враг.



Какво точно е довело до трагедията - никой от нас не знае.



Но това, което се случва сега, е свинщина.



И тя говори много за това колко прогнила е системата, в която живеем.



И колкото и да е трудно в такива моменти, толкова по-голяма трябва да бъде мотивацията на всеки от нас да остане в България и да се бори за по-добро.



- Васил