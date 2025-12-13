ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Пловдив
Анализите
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Общество
Криминални
Институции
Други
Бизнес
Агро
|Васил Терзиев увери: Кризата с боклука в "Люлин" е на път да бъде решена
"Няма да е боклукът, заради който да си тръгна от Московска 33", каза кметът на София Васил Терзиев.
В четвърти пореден ден екипи и доброволци усилено работят по почистването на "Люлин“ и "Филиповци“, като с техника и усилия разчистват натрупаните отпадъци. Особена благодарност към доброволците, които активно участват в решаването на проблемите на местно ниво.
През седмицата екипите се съсредоточиха в микрорайони 8, 9, 10 и 1, 2, 3, а днес фокусът беше върху 4, 5, 6 и 7, където ситуацията беше най-тежка с големи натрупвания на отпадъци и едрогабаритен боклук. В процеса излязоха и стари предмети, които показват колко дълго проблемите са оставали нерешени.
"С малко организация и усилия районът можеше да бъде приведен в ред много по-рано“, посочи Терзиев и акцентира върху важността на активност.
"В трудни моменти винаги има избор –или да се поставим в ролята на жертви и да чакаме някой друг да реши проблема, или да запретнем ръкави и да бъдем част от решението", написа той в социалните мрежи.
Към всички жители на София кметът отправи апел:
-Строителните отпадъци не трябва да се изхвърлят в контейнерите за битов отпадък.
-Разделното събиране на отпадъци е необходимо, за да не се плаща два пъти.
-Едрогабаритните отпадъци да не се изхвърлят на нерегламентирани места.
-Хранителните отпадъци да се изхвърлят добре опаковани, за да улеснят извозването.
"Градът е такъв, какъвто го поддържаме заедно. София ще се справи, ако всеки от нас поеме своята част от отговорността“, завърши Терзиев.
"Следващата седмица ще ви изненадаме приятно", заяви зам.-кметът по екологията Надежда Бобчева.
|Още по темата:
|общо новини по темата: 4
Коментари (0)
Зареждане! Моля, изчакайте ...
Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!
Още новини от Национални новини:
Граждани спасиха живота на малко коте, качило се на високо дърво ...
17:42 / 13.12.2025
Инвеститор: С 50 000 евро е трудно да влезеш на имотния пазар
17:15 / 13.12.2025
The New York Times постави на първа страница мащабните антиправи...
17:24 / 13.12.2025
Politico: България и още три държави от ЕС призоваха за алтернати...
18:06 / 13.12.2025
Кирил Петков: Перманентната власт не се крие в правителството, ощ...
16:22 / 13.12.2025
БНБ с извънредно съобщение за стартовите комплекти с евромонети
16:11 / 13.12.2025
ИЗПРАТИ НОВИНА
Виж още:
Голяма верига затваря 200 магазина
12:06 / 11.12.2025
Днес внасят проекторешение за отлагане на еврозоната с една година
09:46 / 12.12.2025
Правителството подаде оставка!
14:17 / 11.12.2025
Актуални теми
Абонамент
Анкета
Свали на своя телефон:
Мачовете по ТВ за Android
Мачовете по ТВ за iOS
Мачовете по ТВ за Android
Мачовете по ТВ за iOS