Васил Терзиев увери: Кризата с боклука в "Люлин" е на път да бъде решена

© Facebook Кризата с боклука в столичния район "Люлин" е на път да бъде решена, успокои кметът на София. Васил Терзиев се включи в акция на доброволци за почистване на най-големия квартал на града.



"Няма да е боклукът, заради който да си тръгна от Московска 33", каза кметът на София Васил Терзиев.



В четвърти пореден ден екипи и доброволци усилено работят по почистването на "Люлин“ и "Филиповци“, като с техника и усилия разчистват натрупаните отпадъци. Особена благодарност към доброволците, които активно участват в решаването на проблемите на местно ниво.



През седмицата екипите се съсредоточиха в микрорайони 8, 9, 10 и 1, 2, 3, а днес фокусът беше върху 4, 5, 6 и 7, където ситуацията беше най-тежка с големи натрупвания на отпадъци и едрогабаритен боклук. В процеса излязоха и стари предмети, които показват колко дълго проблемите са оставали нерешени.



"С малко организация и усилия районът можеше да бъде приведен в ред много по-рано“, посочи Терзиев и акцентира върху важността на активност.



"В трудни моменти винаги има избор –или да се поставим в ролята на жертви и да чакаме някой друг да реши проблема, или да запретнем ръкави и да бъдем част от решението", написа той в социалните мрежи.



Към всички жители на София кметът отправи апел:



-Строителните отпадъци не трябва да се изхвърлят в контейнерите за битов отпадък.



-Разделното събиране на отпадъци е необходимо, за да не се плаща два пъти.



-Едрогабаритните отпадъци да не се изхвърлят на нерегламентирани места.



-Хранителните отпадъци да се изхвърлят добре опаковани, за да улеснят извозването.



"Градът е такъв, какъвто го поддържаме заедно. София ще се справи, ако всеки от нас поеме своята част от отговорността“, завърши Терзиев.



"Следващата седмица ще ви изненадаме приятно", заяви зам.-кметът по екологията Надежда Бобчева.