|Слави Трифонов: Това е такъв срам!
"Сметище, в което живеят хора от различни възрасти. Сметище, което е първата гледка, която виждат живеещите в столицата всеки ден. Сметище, из което играят деца.
И вината за всичко това носи един-единствен човек - заемащият длъжността кмет, Васил Терзиев. Проблемът с боклука беше създаден от него, задълбочен от него и продължаващ заради него. Имаме късмет, че е зима и температурите са отрицателни, защото иначе вече щяха да са пламнали епидемии.
И причината за всичко това е некадърността на един-единствен човек - кмета Терзиев. Всъщност той може и да се кичи с тази титла - кмет, но нито я заслужава, нито я изпълва със съдържание, защото се провали в основната си задача - да се грижи за този град и хората в него.
Всички в София живеем обективно по-зле, откакто този човек зае тази длъжност. Първо - направи незаконни промени в централните столични улици и предизвика хаос в движението. Второ - затрупа града с планини от боклук. И трето - падна 2 сантиметра сняг, не го чисти и когато човек ходи по улицата, трябва да се чуди дали към магазина или към работата си отива, или върви към болницата.
София, без съмнение, има най-некъдърния кмет в цялата си история и обяснението е много просто. Васил Терзиев е самовлюбен, самодоволен и си е самодостатъчен. Разбира се, Васил Терзиев може да направи едно хубаво нещо - да си подаде оставката. Оставка, Василе, оставка!", пише още той.
