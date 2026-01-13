ИЗПРАТИ НОВИНА
Бойко Борисов: ПП-ДБ искат да направят във всички градове боклучарник като в София
Автор: Рени Атанасова 16:03
©
Национална среща на кметовете от областите Бургас, Пазарджик, Пловдив, Сливен, Смолян, Стара Загора, Хасково и Ямбол се проведе в града под липите, предаде репортер на ФОКУС. Тя бе водена от кмета на Стара Загора Живко Тодоров и лидерът на ПП ГЕРБ Бойко Борисов. Заедно двамата говориха пред симпатизанти на партията и обсъдиха важни политически въпроси.

Една от нашумелите теми е кризата с боклука в София, която стана повод и за много подигравки и негодувание в социалните мрежи. "ПП-ДБ искат да направят във всички градове боклучарник като в София. Терзиев трябва да стои като пример. Всеки ден софиянци да разбират за какво са гласували. Тези хора, единственото което ги интересува, е оправдание и къса памет на хората. В СОС членовете на ГЕРБ подкрепиха структурата на кмета, за да няма оправдания и да търси причините другаде. Да не може да се оплаче. Сглобката имаше силния ГЕРБ, който ги държеше в норма", допълни той.

Въпреки това лидерът на ГЕРБ Бойко Борисов е против оставка на кмета на София Васил Терзиев, за каквато заговори лидерът на "ДПС - Ново начало" Делян Пеевски. "Мои колеги от други партии искат оставката на Терзиев. Считам, че той трябва да  стои до край, за да се вижда всеки ден от софиянци какво значи да управляват ПП и ДБ", каза Борисов. 

Кметът на Стара Загора Живко Тодоров добави по темата, че тези, които "борят мафията", са сключили договори за извозване на отпадъците на цена за над 200 лв на тон. "Ние, които не борим мафията сме на 109 лв. на тон. Горивата са едни  и същи, камионите са едни и същи, минималната работна заплата е същата", каза Тодоров по повод кризата с боклука.

Лидерът на ГЕРБ уточни какво е имал предвид под "платени протести" - негови думи, които разбуниха духовете. "Вчера в разговора с 30-40 кмета казах, че протестите са платени, но не уточних - това е моя грешка. Дори казах, че ми свършиха и златна работа. Тука по-старите знаят, навремето в Симеоново бяхме три факултета и колегите от ДС учеха, че да направиш компромат, той трябва да бъде такъв, че да се отвратиш от себе си или да си послужиш с истини, добре подбрани и като сложиш лъжите, те да изглеждат автентично. Вчера избухнаха, защото им напомниха комунистическото минало. Няма кой да плати 100 хиляди души. Те самите предупреждаваха за провокатори, сенчести босове се показваха, лихвари", заяви Борисов.


Бойко, ти защо не се разходиш из улиците на Пловдив и да видиш какво е боклучарник благодарение на твоята партия?
