ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Пловдив
Анализите
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Общество
Криминални
Институции
Други
Бизнес
Агро
|Бойко Борисов: ПП-ДБ искат да направят във всички градове боклучарник като в София
Една от нашумелите теми е кризата с боклука в София, която стана повод и за много подигравки и негодувание в социалните мрежи. "ПП-ДБ искат да направят във всички градове боклучарник като в София. Терзиев трябва да стои като пример. Всеки ден софиянци да разбират за какво са гласували. Тези хора, единственото което ги интересува, е оправдание и къса памет на хората. В СОС членовете на ГЕРБ подкрепиха структурата на кмета, за да няма оправдания и да търси причините другаде. Да не може да се оплаче. Сглобката имаше силния ГЕРБ, който ги държеше в норма", допълни той.
Въпреки това лидерът на ГЕРБ Бойко Борисов е против оставка на кмета на София Васил Терзиев, за каквато заговори лидерът на "ДПС - Ново начало" Делян Пеевски. "Мои колеги от други партии искат оставката на Терзиев. Считам, че той трябва да стои до край, за да се вижда всеки ден от софиянци какво значи да управляват ПП и ДБ", каза Борисов.
Кметът на Стара Загора Живко Тодоров добави по темата, че тези, които "борят мафията", са сключили договори за извозване на отпадъците на цена за над 200 лв на тон. "Ние, които не борим мафията сме на 109 лв. на тон. Горивата са едни и същи, камионите са едни и същи, минималната работна заплата е същата", каза Тодоров по повод кризата с боклука.
Лидерът на ГЕРБ уточни какво е имал предвид под "платени протести" - негови думи, които разбуниха духовете. "Вчера в разговора с 30-40 кмета казах, че протестите са платени, но не уточних - това е моя грешка. Дори казах, че ми свършиха и златна работа. Тука по-старите знаят, навремето в Симеоново бяхме три факултета и колегите от ДС учеха, че да направиш компромат, той трябва да бъде такъв, че да се отвратиш от себе си или да си послужиш с истини, добре подбрани и като сложиш лъжите, те да изглеждат автентично. Вчера избухнаха, защото им напомниха комунистическото минало. Няма кой да плати 100 хиляди души. Те самите предупреждаваха за провокатори, сенчести босове се показваха, лихвари", заяви Борисов.
|Още по темата:
|общо новини по темата: 6
Коментари (1)
Зареждане! Моля, изчакайте ...
Покажи:ВсичкиМоите | На приятели |
преди 45 мин.
0
Коментарите са на публикуващите ги. Plovdiv24.bg не носи отговорност за съдържанието им! Всички коментиращи са се съгласили с Правилата за публикуване на коментари.
Още новини от Национални новини:
Решават за обявяване на грипна епидемия
16:33 / 13.01.2026
"Възраждане": Хартиеното гласуване трябва да бъде премахнато!
16:26 / 13.01.2026
Балабанов: ИТН сме за 100% машинно гласуване, но не с тези машини...
16:01 / 13.01.2026
Любомила Йорданова продаде компанията си за 80 милиона долара
12:41 / 13.01.2026
Двама гърци са намерени мъртви в Хисаря
12:34 / 13.01.2026
Хора без сметка в банката ще превалутират само с лична карта до 5...
13:22 / 13.01.2026
ИЗПРАТИ НОВИНА
Виж още:
Галена срина рейтинга на bTV
22:45 / 11.01.2026
Албена Михова: И казах довиждане, извадих си ключовете и напуснах
10:48 / 11.01.2026
ЧСИ продава двуетажна къща в пловдивско село за никаква цена
15:23 / 11.01.2026
Екстремен студ в Европа, измериха минус 40 градуса
22:44 / 11.01.2026
Махат Дара от "Гласът на България", известна певица я заменя
11:10 / 11.01.2026
Актуални теми
Абонамент
Анкета
Свали на своя телефон:
Мачовете по ТВ за Android
Мачовете по ТВ за iOS
Мачовете по ТВ за Android
Мачовете по ТВ за iOS