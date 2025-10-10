ИЗПРАТИ НОВИНА
Васил Найденов: Браво, момче, ти си гордост за България! 
Автор: Илиана Пенова 08:01Коментари (0)0
©
Златен медал и нов световен рекорд за Карлос Насар! Браво, момче, ти си гордост за България! Това написа във Фейсбук профила си певецът Ваисл Найденов минути след като Карлос Насар спечели третата си световна титла при мъжете на планетарен шампионат.

Васил Найденов сподели в социалната мрежа и свой личен кадър с шампиона.

21-годишната мегазвезда започна с четвърто място в движението "изхвърляне", но смаза всички във второто движение - "изтласкване", постигайки 222 кг, което е нов световен рекорд. Така той стигна до златото в двубоя на Мондиал 2025 във Фьорде, Норвегия.







