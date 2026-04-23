Планирането на покупка на жилище често се фокусира единствено върху неговата продажна цена, но реалността показва, че крайният разход е значително по-висок. Съпътстващите такси, данъци и комисиони обикновено добавят между 7% и 9% към сумата, договорена с купувача – разлика, която може да се окаже критична за вашия бюджет.

Подготовката на реалистичен финансов план е единственият начин да се избегнат изненади в деня на сделката. Преди да пристъпите към подписване на документи, е важно да разграничите задължителните плащания.

Такси и данъци

Местен данък за придобиване: Това е най-сериозният разход, който варира между 0.1% и 3.0% в зависимост от общината. Важно е да се отбележи, че без неговото заплащане нотариусът няма право да изповяда сделката.

Нотариални такси: Те се изчисляват по прогресивна тарифа върху цената на имота, като към крайната сума задължително се начисляват 20% ДДС.

Такса за вписване: Заплаща се към Агенцията по вписванията в размер на 0.1% от стойността на имота.

Брокерска комисиона: Обикновено пазарният стандарт е 3%, като при агенциите, регистрирани по ДДС, сумата се оскъпява допълнително с налога.

Банкови кредити и заеми

Ако покупката се осъществява чрез ипотечен кредит, към сметката трябва да се добавят и банковите такси за кандидатстване, оценката на имота от лицензиран оценител и задължителните застраховки "Имущество“ и "Живот“. Вписването на самата ипотека също е съпроводено с държавна такса от 0.1%, но изчислена върху размера на кредита.

Експертите съветват купувачите да изискват пълна писмена разбивка на разходите от своите консултанти и нотариуси още в началото на процеса. Проверката на актуалните данъчни ставки на общинско ниво и сравняването на поне две банкови оферти са ключови стъпки за осигуряване на финансова стабилност.

Задължения на новия собственик

След финализиране на покупката, новият собственик трябва да се погрижи и за административната част – прехвърляне на партидите за ток, вода и парно. Що се отнася до декларирането в общината, в масовия случай нотариусите изпращат информацията служебно, но е добре да следите сроковете за годишните данъци, които започват да текат от следващата календарна година.