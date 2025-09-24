ИЗПРАТИ НОВИНА
Новини
Спорт
Справочник
НОВО
Обяви
Вход с facebook
Регистрация
Вход
close




ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Пловдив
Анализите
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Общество
Криминални
Институции
Други
Бизнес
Агро
ВСС потвърди решението си Борислав Сарафов да е и.ф. главен прокурор
Автор: Ваня Кузманова 15:29Коментари (0)206
© Булфото
Прокурорската колегия на Висшия съдебен съвет потвърди решението си, с което Борислав Сарафов е определен за изпълняващ функциите главен прокурор, съобщиха от ВСС.

Решенията на колегията могат да се обжалват пред Върховния административен съд в 14-дневен срок.

Решенията на Прокурорската колегия на Висшия съдебен съвет са взети във връзка с писмо от Даниела Талева – прокурор във Върховна касационна прокуратура, изпълняваща функциите на прокурор за разследване на престъпления извършени от главния прокурор или от заместник на главния прокурор.

Тя е отправила искане за предоставяне на заверен препис от протокол на Прокурорската колегия от 09.07.2025 г., съдържащ информация за проведеното обсъждане относно приложението на разпоредбата на чл. 173, ал. 15 от ЗСВ.

С решения от днес, Прокурорската колегия установи, че Борислав Сарафов е определен за изпълняващ функциите "главен прокурор на Република България" по силата на влязъл в сила административен акт – решение на Прокурорската колегия на ВСС по протокол № 21/16.06.2023 г., т. 1.1. Колегията прие за неприложима разпоредбата на чл. 173, ал. 15 от ЗСВ спрямо възникналото правоотношение по силата на влязлото в сила нейно решение от 16.06.2023 г.


Още по темата: общо новини по темата: 71
20.09.2025 »
21.07.2025 »
09.07.2025 »
07.04.2025 »
06.02.2025 »
28.01.2025 »
предишна страница [ 1/12 ] следващата страница






Зареждане! Моля, изчакайте ...

Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!

Още новини от Национални новини:
Депутат от Пловдив: Призоваваме Росен Желязков и Георг Георгиев д...
14:24 / 24.09.2025
Жълт код е обявен за утре
14:09 / 24.09.2025
Километричните задръствания по АМ "Тракия" продължават
14:13 / 24.09.2025
Катаджии спряха ученици с крадена кола на пътя Пловдив - Пазарджи...
13:05 / 24.09.2025
Лозар: В нашия сектор има много производство на домашно вино и ра...
12:51 / 24.09.2025
Задържаха най-пияния шофьор у нас
13:49 / 24.09.2025

ИЗПРАТИ НОВИНА
« Септември 2025 г. »
пон
вто
сря
чтв
пет
съб
нед
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
Виж още:
Ракиджия: България е единствената страна, където малките производители на алкохол са забранени
Ракиджия: България е единствената страна, където малките производители на алкохол са забранени
11:45 / 23.09.2025
На 56 години Николай няма официален трудов стаж: И да се регистрирам в Бюрото по труда, само отивам да се подписвам, че съм жив
На 56 години Николай няма официален трудов стаж: И да се регистрирам в Бюрото по труда, само отивам да се подписвам, че съм жив
09:43 / 22.09.2025
Млади жени: Мъчихме се седем години на държавна работа, като сервитьорки взимахме повече пари
Млади жени: Мъчихме се седем години на държавна работа, като сервитьорки взимахме повече пари
09:40 / 23.09.2025
Кеворкян заживя като отшелник
Кеворкян заживя като отшелник
17:15 / 22.09.2025
Христо Ковачки: За 1 голям ветрогенератор се влагат 1200 тона бетон, 300 тона стомана, 50 тона желязо и 10 тона цветни и редкоземни метали
Христо Ковачки: За 1 голям ветрогенератор се влагат 1200 тона бетон, 300 тона стомана, 50 тона желязо и 10 тона цветни и редкоземни метали
12:30 / 23.09.2025
Започна най-пошлият Big Brother
Започна най-пошлият Big Brother
10:32 / 22.09.2025
Чарлз III сменя Уилям с Хари
Чарлз III сменя Уилям с Хари
08:48 / 23.09.2025
Актуални теми
Концесията на стадион "Пловдив"
ТВ и шоу сезон 2025/2026 г.
Тенис от Пловдив и региона
Задържаха насилствено българина Любомир Киров в Украйна
Български национален отбор по футбол
назад 1 2 3 4 5 напред
Абонамент
Абонирайте се за mail бюлетина ни !
Абонирайте се за нашия e-mail и ще получавате на личната си поща информация за случващото се в Пловдив и региона.
e-mail:
Анкета
Трябва ли общините "Марица" и Родопи" да се слеят в Пловдив?
Да
Не
Не мога да преценя
Гласувай »
Резултати »
РАЗДЕЛИ:
Новини
Спорт
Справочник
Обяви
Потребители
ГРАДОВЕ:
Пловдив
Варна
Бургас
Русе
Благоевград
ЗА НАС:

За контакти:

тел.: 0886 59 82 67

novini@plovdiv24.bg

гр. Пловдив, ул."Александър I" 32,
Бизнес Център Plovdiv24.bg

За реклама:

Тарифи (виж)
Договори избори 2024

тел.: 0887 45 24 24

office@mg24.bg

Екип
Правила
Пловдивчани във facebook
RSS за новините
Футбол на живо по телевизията
©2004 - CurrentCopyrightYear Медия груп 24 ООД. Plovdiv24.bg - Всички права запазени. С всяко отваряне на страница от Plovdiv24.bg, се съгласявате с Общите условия за ползване на сайта и политика за поверителност на личните данни (обновени). Възпроизвеждането на цели или части от текста или изображенията става след изрично писмено разрешение на Медия груп 24 ООД. Мненията изразени във форумите и коментарите към статиите са собственост на авторите им и Медия груп 24 ООД не носи отговорност за тях. Поставянето на връзки към материали в Plovdiv24.bg е свободно. Сайтът е разработен от Медия груп 24 ООД.
Сайтът е създаден от пловдивчани, за пловдивчани. 100% пловдивски продукт.
Статистика: