ВМС показаха кадри от огледа на потъналия кораб край Маслен нос
Автор: Елиза Дечева 17:33Коментари (0)560
© ВМС
ВМС показа кадри от огледа на потъналия риболовен кораб край Маслен нос. 

През нощта допълнителна водолазна група и дистанционно управляем подводен апарат от Варна бяха предислоцирани във Военноморска база "Бургас“. Рано тази сутрин беше направен опит за възобновяване на обследването на потъналия кораб, но поради лошото време в района на корабокрушението операцията беше временно преустановена. 

От МОСВ съобщиха вчера, че не е установено замърсяване на морската среда при Маслен нос.



