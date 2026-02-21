© ВМС ВМС показа кадри от огледа на потъналия риболовен кораб край Маслен нос.



През нощта допълнителна водолазна група и дистанционно управляем подводен апарат от Варна бяха предислоцирани във Военноморска база "Бургас“. Рано тази сутрин беше направен опит за възобновяване на обследването на потъналия кораб, но поради лошото време в района на корабокрушението операцията беше временно преустановена.



От МОСВ съобщиха вчера, че не е установено замърсяване на морската среда при Маслен нос.



