ВАС реши окончателно за кариерата над Белащица

© Plovdiv24.bg Върховният административен съд окончателно взе решение за възобновяване работата на кариерата над Белащица, информира Plovdiv24.bg.



Днес ВАС потвърди акта на Административния съд – Пловдив, по жалби на концесионерите на кариерите за учредяване на санитарно-охранителна зона около каптираните естествени извори "Калоян дере 1 и 2". Каптажите бяха единствената преграда за удължаване на договорите за концесия и добив на инертни материали от двете фирми съответно за още 25 и 15 години.



Делото е гледано от тричленен състав с председател Марио Димитров и членове Ирина Кюртева и Чавдар Димитров.



Според решението на магистратите се задължава Басейнова дирекция "Източнобеломорски район“ да изплати на дружествата "Холсим кариерни материали Пловдив“ и "Европейски пътища“ АД общо 9 303 евро за направени съдебни разноски.



Припомняме, че жителите на село Белащица организираха няколко протеста, като спираха движението на камионите по пътя. Полицията беше на място, а много политици, включително и действащи тогава министри идваха на инспекция.