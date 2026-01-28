ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Пловдив
Анализите
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Общество
Криминални
Институции
Други
Бизнес
Агро
|ВАС реши окончателно за кариерата над Белащица
Днес ВАС потвърди акта на Административния съд – Пловдив, по жалби на концесионерите на кариерите за учредяване на санитарно-охранителна зона около каптираните естествени извори "Калоян дере 1 и 2". Каптажите бяха единствената преграда за удължаване на договорите за концесия и добив на инертни материали от двете фирми съответно за още 25 и 15 години.
Делото е гледано от тричленен състав с председател Марио Димитров и членове Ирина Кюртева и Чавдар Димитров.
Според решението на магистратите се задължава Басейнова дирекция "Източнобеломорски район“ да изплати на дружествата "Холсим кариерни материали Пловдив“ и "Европейски пътища“ АД общо 9 303 евро за направени съдебни разноски.
Припомняме, че жителите на село Белащица организираха няколко протеста, като спираха движението на камионите по пътя. Полицията беше на място, а много политици, включително и действащи тогава министри идваха на инспекция.
|Още по темата:
|общо новини по темата: 131
|предишна страница [ 1/22 ] следващата страница
Коментари (0)
Зареждане! Моля, изчакайте ...
Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!
Още новини от Национални новини:
Пловдивски адвокат защитава убиеца от Мадан
17:23 / 28.01.2026
Медицински хеликоптер докара в Пловдив дете в тежко състояние
17:11 / 28.01.2026
Два трупа са открити в къща в центъра на Враца
16:35 / 28.01.2026
Андрей Гюров: Готов съм!
16:02 / 28.01.2026
Радев с първо интервю след оставката
15:05 / 28.01.2026
Трети отказ за днес: Радослав Миленков няма да е служебен премиер...
14:03 / 28.01.2026
ИЗПРАТИ НОВИНА
Виж още:
Живко Колев: Сбогом, слънчице мое
11:11 / 26.01.2026
Красимир Стоев: Класическа зима със сняг и минус 10 градуса до часове
17:33 / 27.01.2026
Дават 6000 лева заплата, свободните места - 20
09:25 / 26.01.2026
Учениците в Пловдив минават на онлайн обучение
12:21 / 26.01.2026
Честито на Светльо Витков!
21:28 / 26.01.2026
Актуални теми
Абонамент
Анкета
Свали на своя телефон:
Мачовете по ТВ за Android
Мачовете по ТВ за iOS
Мачовете по ТВ за Android
Мачовете по ТВ за iOS