В неделя връщаме стрелките назад, пак заговориха за край

В неделя, 26 октомври, Европа ще върне стрелките с един час назад и официално ще премине към зимното часово време, което ще остане в сила до 29 март 2026 г.. Въпреки че промяната е утвърдена практика от десетилетия, Испания реши да повдигне отново въпроса дали двукратната годишна смяна на времето все още има смисъл, съобщав испанската агенция ЕФЕ, цитирани от БТА.



Смяната на часовото време е въведена за първи път от Германската империя по време на Първата световна война с цел пестене на енергия. Мярката се възобновява след петролната криза през 70-те години и е хармонизирана в рамките на Европейската общност през 1980 г.



Всяка есен обаче дискусиите за ползите и вредите от тази практика се разгарят с нова сила. Тази година Испания официално поиска възобновяване на дебата в рамките на ЕС, като постави темата в дневния ред на заседанието на енергийните министри в Люксембург.



"Смяната на времето два пъти годишно вече няма смисъл. Тя почти не води до спестяване на енергия и се отразява негативно на здравето и ежедневието на хората“, заяви във видеообръщение испанският премиер Педро Санчес.



Испания прилага смяната на времето за първи път през 1918 г., а без прекъсване — от 1974 г. Според национално проучване от 2023 г., 67% от испанците подкрепят премахването на тази практика. От енергийното министерство в Мадрид подчертават, че доказателствата за реални икономии са все по-слаби, тъй като енергийната система днес е много по-развита и ефективна.



Испанската инициатива получи подкрепата на Финландия, Полша и Европейската комисия. През 2018 г. Комисията вече предложи премахване на лятното часово време, след като Финландия постави въпроса година по-рано. В обществено обсъждане с участието на 4,5 милиона европейци 84% се обявиха против смяната на часовото време, което доведе до приемането на директива от Европейския парламент през 2019 г.



Тогава беше предвидено до 2021 г. смяната на часовото време да бъде прекратена, но инициативата остана блокирана в Съвета на ЕС.



През тази година Полша безуспешно опита да върне темата в дневния ред, а ирландският евродепутат Шон Кели призова Дания, която председателства ЕС, да възобнови преговорите.



"Научни доказателства показват, че смяната на времето нарушава съня, увеличава здравните рискове и води до повече пътнотранспортни произшествия“, подчерта Кели.



Според проучвания, в Германия 70% от гражданите определят практиката като "безсмислена“, а в Швеция (58%) и Дания (56%) мнозинството също е против нея.



В същото време Португалия, Гърция и Кипър се обявяват срещу премахването на системата, докато Франция заявява, че е отворена за обсъждане.



За да бъде приета промяна, е необходимо квалифицирано мнозинство в Съвета на ЕС — поне 15 държави членки, представляващи 65% от населението на Съюза.



В момента около 70 държави по света, обхващащи една трета от населението на планетата, все още сменят часовото време. Повечето страни в Африка, както и Китай, Япония, Южна Корея и Индия, отдавна не го правят.



През последните години Азербайджан, Йордания, Намибия, Русия, Турция и Уругвай също прекратиха практиката, смятайки я за неефективна в съвременните условия.