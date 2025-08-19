ЗАРЕЖДАНЕ...
|В магазините литър олио е струвал 3,43 лв. преди година, а сега цената е близо 4 лв.
Въпреки повишението, потребителите признават, че без олио не може, а често се възползват от промоции в магазините, за да намалят разходите.
Цени на едро: За година олиото е поскъпнало с 10%. През август 2024 г. литър се е продавал за 2,80 лв., а през август 2025 г. цената е 3,09 лв.
Цени на дребно: В магазините литър олио е струвал 3,43 лв. преди година, а сега цената е близо 4 лв.
Производителите на слънчоглед обясняват поскъпването основно със слабата реколта през последните години.
Тодор Тодоров, производител от Силистра, коментира пред БНТ:
"От три години се наблюдава засушаване в цялата страна. Нашите фабрики предимно купуват наша суровина и оттам идва поскъпването на олиото и на другите, свързани с него продукти“.
Към климатичните фактори се добавят и по-големи разходи за производството на олио – енергия, транспорт и суровини.
Яни Янев от Съюза на производителите на растителни масла обяснява, че цените у нас са пряко зависими от международните:
"Тази година поради засилено търсене от купувачите цените на външните пазари се увеличиха повече в сравнение с миналата. Това е причината да има разлика в цената на слънчогледовото олио тази година и миналата година през летните месеци“.
Жътвата на слънчогледа вече започва, като прогнозите са за отново ниска реколта – около 1,5 млн. тона, колкото и миналата година. Въпреки това, браншът не очаква ново поскъпване.
Причината е, че на вътрешния пазар влиза олио и от други страни, където цените са по-ниски. Конкуренцията не позволява на производителите да задържат цените трайно високи.
От Съюза на производителите на растителни масла са категорични, че олио на пазара ще има достатъчно и не съветват хората да се презапасяват:
"Олиото се намира в много конкурентна среда и дори и да искаме да продаваме на по-високи цени – това е невъзможно“, казва Яни Янев.
Макар цената на олиото да е по-висока спрямо миналата година, на пазара няма риск от недостиг, а потребителите могат да разчитат и на промоционални оферти в магазините.
