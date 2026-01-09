ЗАРЕЖДАНЕ...
|В истинските пари има изтъняване на хартията и водният знак преминава по-лесно, а при фалшивите е нарисуван
UV лампа за банкноти. Цената – между 10 и 60 евро. Това е един от най-използваните начини за разпознаване на пари. Основно се използва във финансови институции и магазини.
"Когато поставите банкнотите под UV лампата знамето на Европа трябва да светне със звездичките…самата банкнота ще светне доста специфично“, обясни Макс Баклаян, който е мениджър на верига обменни бюра, в предаването "Тази сутрин“ по-рано днес.
Друга опция – специален флумастер, който разпознава коя банкнота е истинска. Наша проверка показва, че такива има в почти всички магазини за офис оборудване и техника.
Ако хартията се оцвети в тъмен цвят, банкнотата е фалшива.
А цените на флумастера - между 2 и 10 евро. В интернет излизат над 10 страници, които го предлагат.
Как обаче да разпознаем истинските от фалшивите евробанкноти без помощни средства?
"Трябва да докоснете отстрани, трябва да има релеф. Тези нишки отстрани трябва да са много релефни. Второто нещо - погледнете срещу светлината водния знак. В истинските пари има изтъняване на хартията и водният знак преминава по-лесно, а при фалшивите е нарисуван“, обясни още Баклаян.
Обяви за продажба на фалшиви евробанкноти заливат социалните мрежи. Продавачите търгуват неистинската валута на различни проценти, а нашият екип също успя да се сдобие с банкноти. Днес страницата все още съществува и продава банкноти.
А от центъра за анализ на демокрацията обясняват – спрямо европейския опит, най-много ще са опитите за измами с възрастни хора.
От ГДБОП предупреждават - винаги внимателно да проверяваме банкнотите, които получаваме извън банковите институции.
