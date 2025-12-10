В ход е процедурата за жп връзката между България и Република Северна Македония

© Министерският съвет изпраща предложение до Народното събрание за ратифициране на споразумението между правителствата на Република България и Република Северна Македония за изграждане на трансграничния жп тунел, съобщи правителствената прессслужба. Документът беше подписан от българския заместник министър-председател и министър на транспорта и съобщенията Гроздан Караджов и заместник министър-председателя и министър на транспорта на Република Северна Македония Александър Николоски.



Подписването на междуправителствено споразумение за изграждане на железопътен тунел е в резултат на дългогодишните усилия на Република България и Министерството на транспорта и съобщения за осъществяване на железопътна свързаност между София и Скопие и реализирането на стратегическия Коридор VIII.



Документът урежда задълженията на България и Северна Македония за изграждането на тунел в граничната зона на железопътната линия, включително обществените поръчки, строителния надзор, следвайки изискванията на ЕС и НАТО. След ратифицирането на споразумението ще бъде изготвен график за подготовката и строителството на тунела, който ще бъде представен на Европейската комисия и финансиращите институции. Предвижда се създаването на смесен комитет, който ще координира дейностите и ще решава въпроси, свързани с изграждането, експлоатацията и поддръжката на обекта.