|В ход е процедурата за жп връзката между България и Република Северна Македония
Подписването на междуправителствено споразумение за изграждане на железопътен тунел е в резултат на дългогодишните усилия на Република България и Министерството на транспорта и съобщения за осъществяване на железопътна свързаност между София и Скопие и реализирането на стратегическия Коридор VIII.
Документът урежда задълженията на България и Северна Македония за изграждането на тунел в граничната зона на железопътната линия, включително обществените поръчки, строителния надзор, следвайки изискванията на ЕС и НАТО. След ратифицирането на споразумението ще бъде изготвен график за подготовката и строителството на тунела, който ще бъде представен на Европейската комисия и финансиращите институции. Предвижда се създаването на смесен комитет, който ще координира дейностите и ще решава въпроси, свързани с изграждането, експлоатацията и поддръжката на обекта.
