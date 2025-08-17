ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Пловдив
Анализите
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Общество
Криминални
Институции
Други
Бизнес
Агро
|В два района от страната се очакват дъжд и гръмотевици днес
Атмосферното налягане се понижава и ще бъде по-ниско от средното за месеца.
В планините ще бъде слънчево, а след обяд ще се развива купеста облачност. На отделни места, главно в Източните Родопи и западните дялове на Стара планина, ще превали и прегърми. Ще духа умерен вятър от север-североизток. Максималната температура на височина 1200 метра ще е около 24°, на 2000 метра - около 17°.
По Черноморието ще е предимно слънчево. В следобедните часове ще има временни увеличения на облачността. Ще продължи да духа слаб до умерен североизточен вятър. Максималните температури ще бъдат между 27° и 29°. Температурата на морската вода е около 26°. Вълнението на морето ще бъде около 3 бала.
|Още по темата:
|общо новини по темата: 636
|предишна страница [ 1/106 ] следващата страница
Коментари (0)
Зареждане! Моля, изчакайте ...
Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!
Още новини от Национални новини:
Президентът: Амнезията и цинизмът превземат все повече българскат...
20:57 / 16.08.2025
Братовчед на убиеца, влетял в автобуса: Беден и скромен е, дишал ...
20:29 / 16.08.2025
Семейство от Пловдив развенча митовете за скъпото и лошо Българск...
18:54 / 16.08.2025
Оставиха в ареста мъжа, подал неверен сигнал за бомба на Летище "...
17:47 / 16.08.2025
Домашен арест за младежа, помел с АТВ пловдивско семейство с три ...
17:16 / 16.08.2025
ИЗПРАТИ НОВИНА
Виж още:
bTV заменя Бесте Сабри
15:06 / 15.08.2025
Вдигат минималната работна заплата
20:32 / 15.08.2025
Вижте кой е Виктор Илиев, виновникът за тежката катастрофа в София
11:57 / 15.08.2025
Над 800 българи ще вземат до 10 000 лева, но има условия
11:10 / 16.08.2025
Актуални теми
Абонамент
Анкета
Свали на своя телефон:
Мачовете по ТВ за Android
Мачовете по ТВ за iOS
Мачовете по ТВ за Android
Мачовете по ТВ за iOS