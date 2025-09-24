В домовете на България се крие злато на стойност над 10,7 милиона евро

© Plovdiv24.bg Според последното проучване на Yettel, почти всеки българин държи поне един стар мобилен телефон вкъщи, а средно във всяко домакинство се намират около два. Това означава, че в момента над 5,5 милиона устройства "залежават“ по шкафове и чекмеджета, без да се използват.



"Причините хората да пазят стара техника са различни – резервен вариант, планове за бъдеща продажба, липса на информираност за стойността ѝ или просто колебание какво да се направи с нея“, обяснява Маргита Колчева, мениджър "Устойчиво развитие“ в Yettel, по време на конференцията "Re:Think Green – Зелени решения от България“.



Защо не е добре да трупаме стари телефони?







C времето устройствата губят стойност. Ако стар смартфон бъде продаден навреме, цената му би била по-висока, отколкото години по-късно. В телефоните се съдържат злато, платина, паладий, литий и кобалт. Между 30 и 50 смартфона съдържат злато, достатъчно за изработката на брачна халка. В изоставените 5,5 милиона устройства в България се крие злато на стойност над 10,7 милиона евро.



Всеки десети българин признава, че е изхвърлял техника в общия боклук. Това замърсява почвата и водата с токсични вещества.



Компанията развива редица инициативи за устойчиво управление на мобилните устройства:



Образователни кампании – например инсталацията "Рециклаторът“, която привлече над 800 хил. души и показа какво да се прави със стара техника.



"Смартфон Вселена“ – пакет услуги, включващ 3-годишна гаранция, оторизиран сервиз, диагностика на устройства чрез мобилно приложение и програмата "Рециклирай и спести“, която дава отстъпки при предаване на стари телефони.



Проблемът с електронните отпадъци е едновременно въпрос на лична отговорност и на бизнес подход. Примерът на Yettel показва, че устойчивите практики могат да бъдат едновременно полезни за потребителите и за околната среда, ако се съчетаят образование, стимули и достъпни решения.