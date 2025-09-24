ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Пловдив
Анализите
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Общество
Криминални
Институции
Други
Бизнес
Агро
|В домовете на България се крие злато на стойност над 10,7 милиона евро
"Причините хората да пазят стара техника са различни – резервен вариант, планове за бъдеща продажба, липса на информираност за стойността ѝ или просто колебание какво да се направи с нея“, обяснява Маргита Колчева, мениджър "Устойчиво развитие“ в Yettel, по време на конференцията "Re:Think Green – Зелени решения от България“.
Защо не е добре да трупаме стари телефони?
C времето устройствата губят стойност. Ако стар смартфон бъде продаден навреме, цената му би била по-висока, отколкото години по-късно. В телефоните се съдържат злато, платина, паладий, литий и кобалт. Между 30 и 50 смартфона съдържат злато, достатъчно за изработката на брачна халка. В изоставените 5,5 милиона устройства в България се крие злато на стойност над 10,7 милиона евро.
Всеки десети българин признава, че е изхвърлял техника в общия боклук. Това замърсява почвата и водата с токсични вещества.
Компанията развива редица инициативи за устойчиво управление на мобилните устройства:
Образователни кампании – например инсталацията "Рециклаторът“, която привлече над 800 хил. души и показа какво да се прави със стара техника.
"Смартфон Вселена“ – пакет услуги, включващ 3-годишна гаранция, оторизиран сервиз, диагностика на устройства чрез мобилно приложение и програмата "Рециклирай и спести“, която дава отстъпки при предаване на стари телефони.
Проблемът с електронните отпадъци е едновременно въпрос на лична отговорност и на бизнес подход. Примерът на Yettel показва, че устойчивите практики могат да бъдат едновременно полезни за потребителите и за околната среда, ако се съчетаят образование, стимули и достъпни решения.
Коментари (0)
Зареждане! Моля, изчакайте ...
Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!
Още новини от Национални новини:
През 2026 година: България спира договора за транзит на руски газ...
17:10 / 24.09.2025
Ще плащаме ли "такса водомер"
16:55 / 24.09.2025
Ценоразпис на глобите според новия Закон за движение по пътищата
15:50 / 24.09.2025
Задържаният за убийството край Смолян е IT специалист, жената се ...
15:48 / 24.09.2025
ВСС потвърди решението си Борислав Сарафов да е и.ф. главен проку...
15:29 / 24.09.2025
Депутат от Пловдив: Призоваваме Росен Желязков и Георг Георгиев д...
14:24 / 24.09.2025
ИЗПРАТИ НОВИНА
Виж още:
Кеворкян заживя като отшелник
17:15 / 22.09.2025
Започна най-пошлият Big Brother
10:32 / 22.09.2025
Чарлз III сменя Уилям с Хари
08:48 / 23.09.2025
Актуални теми
Абонамент
Анкета
Свали на своя телефон:
Мачовете по ТВ за Android
Мачовете по ТВ за iOS
Мачовете по ТВ за Android
Мачовете по ТВ за iOS