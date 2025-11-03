ИЗПРАТИ НОВИНА
В Пирин откриха отшелник, обявен за международно издирване и с издаден смъртен акт
08:49
©
Изчезнал преди повече от 10 години мъж, обявен за починал, беше открит жив в планината от служители на Паркова дирекция "Пирин". 

Те забелязали палатка извън обозначените зони и решили да направят проверка. Оказва се, че нарушителят е мъж от Русе, обявен за държавно и международно издирване през 2008 година, завършило без успех. Съответно на същия е издаден смъртен акт през 2013 година, предаде обществената телевизия.

След като парковата охрана поискала от мъжа в палатката документи за проверка, той станал необичайно агресивен. Наложило се да се намеси полицията.

"В крайна сметка за 10 години - за да не бъде открит от органите на МВР, значи човекът си се крие, но благодарение на парковата охрана в момента се знае къде е и кой е. Човек, който живее в планината като отшелник - има такъв външен вид. Той е български гражданин, най-вероятно от Русе, който е обявен за изчезнал от семейството си", коментира за bTV Росен Баненски - директор на Национален парк "Пирин". 

 От дирекцията благодарят за съдействието на служителите на районното управление в Банско и напомнят, че дивото къмпингуване и бивакуване на територията на Национален парк "Пирин“ е строго забранено, освен на определените за целта места.







