|В Деня на влюбените: В Бургас кръщават червеи на бившите си гаджета, които да бъдат изядени
Посетителите могат да изберат африкански червей, зеленчук или плод и да му дадат името на бивш съпруг или бивш партньор. След това те наблюдават как избраната храна се изяжда от животните - в случая сурикатите в зоопарка. За процедурата се издава специален сертификат, в който се вписва името на бившия и с какво точно е било нахранено животното.
За желаещите да се включат в инициативата, но без да се показват, зоопаркът изпраща видео от самото хранене. Като допълнение към кампанията, за влюбените двойки се предлага и възможност за символично "осиновяване" на животно, което да бъде кръстено на настоящата им половинка.
