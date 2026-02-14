В Деня на влюбените: В Бургас кръщават червеи на бившите си гаджета, които да бъдат изядени

© Зоопаркът в Бургас отбелязва празника на влюбените с инициативата под мотото "Кръсти червей на бившия си". Кампанията предлага на посетителите хумористичен начин да се включат в честванията на 14 февруари, като проследят как храна, наречена на конкретен човек, се превръща в меню за обитателите на парка.



Посетителите могат да изберат африкански червей, зеленчук или плод и да му дадат името на бивш съпруг или бивш партньор. След това те наблюдават как избраната храна се изяжда от животните - в случая сурикатите в зоопарка. За процедурата се издава специален сертификат, в който се вписва името на бившия и с какво точно е било нахранено животното.



За желаещите да се включат в инициативата, но без да се показват, зоопаркът изпраща видео от самото хранене. Като допълнение към кампанията, за влюбените двойки се предлага и възможност за символично "осиновяване" на животно, което да бъде кръстено на настоящата им половинка.