В България най-беден се очертава Южен-централен район
Автор: Десислава Томева 15:39
©
През 2024 г. 16,2% от хората в ЕС (72,1 милиона души) са били изложени на риск от бедност. Това е точно същият дял, както през 2023 г., сочат данните на Евростат, цитирани от "Фокус".

На регионално ниво 10 региона на ниво 2 от номенклатурата на териториалните единици за статистика (NUTS 2) в ЕС са имали дял на хората, изложени на риск от бедност, над 30%.

За България е видно, че най-беден се очертава Южен-централен район, който включва областите: Кърджали, Пазарджик, Пловдив, Смолян и Хасково.

Ето разпределението в шесте района за планиране на България:

Северозападен – 26,3%

Югозападен – 13,8%

Южен-централен – 28,8%

Югоизточен – 25,1%

Североизточен – 20%

Северен-централен – 24,5%

Югозапанният район, който е с най-добри показатели според европейската статистика, включва:  Благоевград, Кюстендил, Перник, Софийска област и София.

Най-високите дялове са установени в най-отдалечения регион на Франция, Гвиана, където повече от половината (53,3%) от хората са били изложени на риск от бедност, следван от Сиудад де Мелила (41,4%) в Испания и Калабрия (37,2%) в Италия.

За разлика от това, 28 региона са регистрирали дялове под 10%. Румънският регион Букурещ-Илфов е с най-ниски нива на хора, изложени на риск от бедност (3,7%), пред белгийския регион Източна Фландрия (5,4%) и италианския регион Автономна провинция Болцано/Боцен (5,9%).







Нали Румъния щеше да фалира….с тази дезионфармация ни заливат нашите т.н. Централни медии. А каква е реалността региона в целия ЕС с най-малък риск от бедност е във фалиращата според нашите медии Румъния
0
 
 
Няма бедни в България , има мързеливи,лъжливи и философи.
