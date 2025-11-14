ЗАРЕЖДАНЕ...
|Узбекистанци очакват заплата от 4-5 хиляди лева, когато дойдат в България
Всяко пето разрешително за работа у нас се издава на граждани от Узбекистан. От началото на годината в Русе легално се трудят 62 служители от страната. Често обаче кандидат-работниците използват пристигането си в шенгенското пространство, за да преминат в трета държава, без да се задържат на обещаното работно място.
Мая Русанова, председател на Съюза на хотелиерите и ресторантьорите в Русе, коментира:
"Пристигат на летището, изчезват и ние по никакъв начин не можем да си търсим правата, защото на концесионерските фирми, с които сме работили, сме платили част от сумата и поемаме всички разходи."
Оказва се, че много работодатели в България контактуват с нелицензирани фирми в Узбекистан, които подвеждат и двете страни с нереални обещания.
Шерзод Сабиржонович, първи секретар на Департамента по консулско-правни въпроси към Министерството на външните работи на Узбекистан, поясни:
"Когато хората ни дойдат тук, очакват заплата 4–5 хиляди лева. Затова е важно да се знае, че в Узбекистан работят 40 лицензирани организации за трудова миграция. Има и подготвителни програми, които, за съжаление, не предлагат базово обучение по български език, но дават насоки за стандарта и културата на България. За жалост, много хора не познават Узбекистан и нейните възможности. 60% от населението са млади хора, готови да работят. След като тази година се присъединихте към Шенген, следим внимателно бизнес процесите у вас, особено в сектор строителство."
Остава нерешен проблемът с тромавите процедури по издаването на визи за желаещите от Азия да работят в България.
Милен Добрев, председател на Русенската търговско-индустриална камара, коментира:
"Бюрокрацията все още е проблем. Няма как един бизнес да планира наемане на работна ръка, която ще се осъществи, да речем, след девет месеца."
Според данните на Министерството на икономиката, износът на България за Узбекистан през миналата година се е увеличил до близо 64 милиона долара, а преките инвестиции от Узбекистан в България възлизат на 5,7 милиона евро.
преди 13 мин.
0
преди 35 мин.
0
