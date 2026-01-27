ЗАРЕЖДАНЕ...
|Увериха: Има достатъчно време за всеки, на когото са му останали левове
"Призоваваме търговци от по-големи населени места да не обменят пари в пощенските клонове на малки населени места, тъй като техните количества са съобразени с населението и бързо се изчепват количествата евро. Същото важи и за гражданите, които предпочитат пощите по конкретни причини, понякога не много легални и законни. Пощите не са банки и не бива да се очаква от тях това обслужване", категоричен бе председателят на Държавната комисия по стоковите борси и тържищата Владимир Иванов, който е и ръководител на Координационния център към еврото.
"В момента пазарът в България е в една много добра кондиция", уточни Иванов.
"От 1 февруари 2026 година плащания ще се осъществяват само и единствено в евро. Който има още недостатъчни количества евро - да не изчаква последния момент. Всички левови банкноти и монети ще могат да бъдат обменяни в един съвсем добър и оперативен порядък. В БНБ това е безсрочно, а в търговските банки това е до 30 юни 2026 година", каза Владимир Иванов.
