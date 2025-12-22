ЗАРЕЖДАНЕ...
|Увеличиха цената на водата от 1 януари
Следва Шумен с цена 5,96 лева, но тук догодина ще плащат макар и с под 1% по-малко.
Най-голямо е поскъпването за Кърджали – почти 14%, но въпреки това цената на кубик остава по-ниска от градовете рекордьори – 5,19 лева.
В София, където има най-много потребители, поскъпването е почти 12% и кубик вода от януари ще струва 4,12 лева.
По-евтина вода ще плащат в Ямбол – там намалението е почти 12%. Кубик ще струва 4,52 лева.
Във Враца цената ще е 5,48 лева, като поскъпването е 8,9%, във Велико Търново кубикът ще е 5,12 лева, а поскъпването е 8,8%, в Габрово – 4,93 лева, като поскъпването е 8,4%, във Варна ще е 5,92 или поскъпване с 6,6%, в Бургас – 5,28 лева – поскъпване от 1,4%, а в Пловдив цената ще е 3,73 или увеличение от 4%.
