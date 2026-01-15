ИЗПРАТИ НОВИНА
Уролог разкри какво се случва в тялото ни, ако заменим алкохола с вода
Автор: Екип Plovdiv24.bg 13:54
©
Д-р Николай Милушев е специалист уролог с клинични интереси в сферата на андрологията и консервативното и оперативно лечение на заболяванията на мъжката полова система и мъжкия стерилитет и уродинамиката. Завършва висшето си образование в Медицинския университет в София и има придобита специалност "Урология“. От 2013 г. работи в УМБАЛ "Аджибадем Сити Клиник“ София.

Януари е месецът, в който си даваме шанс за рестарт и се замисляме как се отнасяме към самите нас. Новата година идва с желанието да поставим здравословни граници, да се разделим с някои вредни навици от миналото и да изградим по-осъзнато ежедневие. А какво ще кажете първата стъпка в тази посока да бъде… ежедневие без алкохол?

Dry January е световна инициатива, която ни предизвиква да се въздържаме от алкохол през първия месец на годината. Започнала във Великобритания, идеята бързо набира популярност в цял свят като лесен и достъпен начин да дадем почивка на организма си – без крайности, забрани и чувство за лишение. За ползите от този за мнозина "експеримент“, а за други начин на живот, разказва д-р Николай Милушев – уролог с дългогодишна практика.

Какво се случва с тялото ни, когато спрем алкохола?

"Много хора подценяват ефекта на алкохола върху ежедневното си състояние, защото са свикнали да го възприемат като нещо нормално – чаша вино вечер или напитка в социална среда“, обръща внимание д-р Милушев.

"Истината е, че дори умерената консумация влияе върху съня, хидратацията и нивата на енергия.“

По думите му един от първите положителни ефекти на Dry January е подобреният сън. Той посочва, че алкохолът може да ни помогне да заспим по-бързо, но влошава дълбоките фази на съня. Затова, когато изчистим организма си от него, сънят става по-качествен, а събуждането – по-лесно.

Друг важен аспект е дехидратацията. Алкохолът има диуретичен ефект и води до загуба на течности - и съответно на ценни минерали.

"Резултатът често е умора, главоболие, затруднена концентрация и усещане за "мозъчна мъгла“, допълва специалистът. Казва още, че много хора приемат тези симптоми за част от нормалното си ежедневие, без да търсят причината за тези неразположения.

Спирането на алкохола дори за кратък период позволява на организма да се възстанови сравнително бързо.

"Черният дроб и бъбреците работят постоянно, но когато премахнем алкохола и увеличим приема на течности, ние реално улесняваме естествените процеси на пречистване в тялото“, казва д-р Милушев.

Много хора забелязват и по-лесен контрол върху теглото. "Алкохолът е източник на "празни калории“, но и влияе върху апетита и метаболизма. Когато го изключим, често намалява и желанието за тежки и късни хранения.“

Според д-р Милушев успехът на Dry January не е в строгите правила, а в малките, осъзнати избори, които правим. Не е нужно да променяме социалния си живот – достатъчно е да сменим съдържанието на чашата. Много често навикът е по-силен от реалното желание за алкохол. Той съветва също така да се храним редовно, тъй като гладът усилва желанието за алкохол, да пием вода преди и по време на социални събития. Водата може да бъде минерална, за да помогнем на организма да възстанови необходимите микроелементи, както и газирана, за да добавим привлекателни опции. Можем да й добавим лимон или чай.

"В много случаи това е напълно достатъчно, за да се почувстваме комфортно и включени в социалната среда“, допълва той.

Хидратацията – ключов фактор за възстановяване

По време на Dry January водата играе централна роля. "Алкохолът води до загуба не само на течности, но и на важни минерали. Затова хидратацията е основата на възстановяването“, обяснява д-р Милушев.

Минерали като натрий, калций и калий са важни за нервната система, мускулите и съня. "Когато тялото е добре хидратирано и минералният баланс е възстановен, усещаме повече стабилна енергия, по-добра концентрация и по-малко чувство на тежест и подуване.“ 

Dry January не е само месец без алкохол – той е възможност да разберем как реагира тялото ни, когато му дадем малко повече грижа.

"Един месец е напълно достатъчен, за да усетим реална разлика“, казва д-р Милушев.

"А най-хубавото е, че всеки сам решава какво да запази като навик и след това.“ Движението на трезвениците по целия свят става все по-голямо, макар и все още да не е толкова популярно на Балканите.

Понякога най-добрият старт на годината не е в радикалните промени, а в една добре премерена пауза.











