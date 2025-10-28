ИЗПРАТИ НОВИНА
Новини
Спорт
Справочник
НОВО
Обяви
Вход с facebook
Регистрация
Вход
close




ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Пловдив
Анализите
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Общество
Криминални
Институции
Други
Бизнес
Агро
Управляващите се договориха за ротацията на председателя на НС
Автор: Марияна Стойчева 14:21Коментари (0)81
© Фокус
Днес взехме решение за въвеждане на ротационното председателство. Утре ще бъде вписано в споразумението на ССУ. Това заяви председателят на Съвета за съвместно управление Костадин Ангелов след заседание на съвета, предаде репортер на "Фокус". 

Ротацията ще бъде разписана утре, каза още Ангелов и заяви, че оставката на Наталия Киселова не е обсъждана.

"Фокус" припомня, че вчера от БСП поискаха въвеждане на прогресивно подоходно облагане и необлагаем минимум в размер на установената за страната минимална работна заплата, но от ССУ не казаха дали приемат предложението на социалистите.

По темата за младите лекари и възнаграждения в сектор здравеопазване Ангелов заяви: "Считаме, че днес заседанието е излишно, защото решенията, които сме взели, ще бъдат постигнати и записани в бюджетните закони.

"Няма да има нива на трудови възнаграждения. До края на месеца ще бъде внесен проектобюджета", увериха от ССУ.

Йордан Цонев от "ДПС-Ново начало" увери, че не заемат и няма да заемат никакви постове в управлението, но присъстват на обсъждането на политики.



Още по темата: общо новини по темата: 988
28.10.2025 »
27.10.2025 »
26.10.2025 »
26.10.2025 »
26.10.2025 »
25.10.2025 »
предишна страница [ 1/165 ] следващата страница






Зареждане! Моля, изчакайте ...

Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!

Още новини от Национални новини:
В България сe продава уиски за над 100 000 лева, има опашки от хо...
12:12 / 28.10.2025
Окованият във вериги д-р Хасърджиев: Не съм докосвал това момче и...
11:57 / 28.10.2025
Средното възнаграждение на магистратите е до 8730 лв., получават ...
11:34 / 28.10.2025
Официално: България и "Райнметал" поставиха началото на съвместна...
11:59 / 28.10.2025
Предложиха да има прогресивен данък и по-висок осигурителен праг
11:24 / 28.10.2025
Губим между 600 млн. и 1,2 млрд. лева заради здравнонеосигурените...
11:09 / 28.10.2025

ИЗПРАТИ НОВИНА
« Октомври 2025 г. »
пон
вто
сря
чтв
пет
съб
нед
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
Виж още:
Актуални теми
Концесията на стадион "Пловдив"
Купа на България сезон 2025/2026
ТВ и шоу сезон 2025/2026 г.
България в еврозоната
Замърсиха реките Юговска и Чепеларска
назад 1 2 3 4 5 напред
Абонамент
Абонирайте се за mail бюлетина ни !
Абонирайте се за нашия e-mail и ще получавате на личната си поща информация за случващото се в Пловдив и региона.
e-mail:
Анкета
Трябва ли общините "Марица" и Родопи" да се слеят в Пловдив?
Да
Не
Не мога да преценя
Гласувай »
Резултати »
РАЗДЕЛИ:
Новини
Спорт
Справочник
Обяви
Потребители
ГРАДОВЕ:
Пловдив
Варна
Бургас
Русе
Благоевград
ЗА НАС:

За контакти:

тел.: 0886 59 82 67

novini@plovdiv24.bg

гр. Пловдив, ул."Александър I" 32,
Бизнес Център Plovdiv24.bg

За реклама:

Тарифи (виж)
Договори избори 2024

тел.: 0887 45 24 24

office@mg24.bg

Екип
Правила
Пловдивчани във facebook
RSS за новините
Футбол на живо по телевизията
©2004 - CurrentCopyrightYear Медия груп 24 ООД. Plovdiv24.bg - Всички права запазени. С всяко отваряне на страница от Plovdiv24.bg, се съгласявате с Общите условия за ползване на сайта и политика за поверителност на личните данни (обновени). Възпроизвеждането на цели или части от текста или изображенията става след изрично писмено разрешение на Медия груп 24 ООД. Мненията изразени във форумите и коментарите към статиите са собственост на авторите им и Медия груп 24 ООД не носи отговорност за тях. Поставянето на връзки към материали в Plovdiv24.bg е свободно. Сайтът е разработен от Медия груп 24 ООД.
Сайтът е създаден от пловдивчани, за пловдивчани. 100% пловдивски продукт.
Статистика: