|Управител на туристическа агенция: За всеки джоб имаме предложение
Банско остава предпочитана дестинация за студентския празник и тази година. Само с една от травъл агенциите се очаква да пристигнат рекорден брой студенти.
"Очакваме близо 5000 студенти с нашата агенция на 7, 8 и 9 декември ще са те в Банско и, както и досега, ще има много изпълнители, много партита, много забавления“, каза Зорница Танева, управител на травъл агенция.
Сумата, която студентите ще отделят за празничните дни варира, според местата за настаняване и избраното заведение за празничната вечер.
"За всеки джоб имаме предложение, като цените тази година за две нощувки, две закуски и празнична вечеря на 8 декември, при нас започваха от 129 лева и варираха до 299 лева.
Част от хотелите и къщите за гости в Банско и района няма да приемат студенти за 8 декември, тази година, заради тежки материални щети, по време на предишни празници. Въпреки това, 5000 студенти се очаква да дойдат тук, в Банско - места за настаняване и за забавления не липсват“, поясни пред bTV Танева.
"Хотелът е напълно резервиран за празника, като интересът е концентриран основно към по-големите студентски групи. Смело мога да кажа, че не сме имали инциденти до момента и за тази година нямаме притеснения. Всяка година работим с множество студентски групи и опитът ни показва, че когато организацията е добра, празникът протича спокойно“, обясни Веселин Стоименов, фин. директор на хотел в Банско.
"Студентите имат един акцент върху купона, върху партито. Там осигуряваме DJ за празниците, работим малко по до късно, за да задоволим техните желания и техния празник“, каза Николай Георгиев, собственик на механа в Банско.
Цените в заведенията в Банско не са се променили, спрямо миналата година, твърдят от бранша. Празничната вечеря за студентския празник варира между 65 и 100 лв., а свободни места почти липсват.
"При нас няма никаква разлика – цените са едни и същи и миналата и тази година, нямаме никаква промяна в цените за студентите. Заведението вече е резервирано на 100% за 7 и 8 декември“, коментира още Николай Георгиев.
Агенциите, организиращи престоя и забавленията на студентите за 8 декември в Банско, имат сериозен ангажимент и към контрола и осигуряването на безопасността на празнуващите.
"Чисто организационно, ние се грижим навсякъде да има във всички заведения, всички хотели наш представител, за да се случва всичко възможно най-безпроблемно и безопасно за студентите и да се забавляват, да мислят единствено само за това, как да си изкарат добре“, каза Зорница Танева.
В града ще има засилено полицейско присъствие в празничните дни, ще се правят и масови проверки за алкохол и наркотици на пътуващите в района.
