Управител на комплекс в Банско: Цените са в полза на потребителя
Автор: Екип Plovdiv24.bg 17:18Коментари (0)0
©
Септемврийските празници и удължените почивни дни носят сериозен ръст на туризма в Банско. Как ще закрият летния сезон в планинския курорт и готови ли са с есенните туристически програми?

Зимният курорт Банско през последните години стана предпочитана дестинация не само през зимата, а и през останалите сезони  - особено през лятото.

"Напоследък забелязваме изключително приятна тенденция тук. Летният сезон става много предпочитан и с промяната на климата забелязваме едно желание на гостите да направят един доста по-дълъг престой в Банско“. Това коментира пред bTV Митко Колев, управител на един от големите спа комплекси в града.

По думите му хората избират да почиват по 7-8 дни в Банско, което е изключително благоприятно за развитието на града като целогодишна дестинация. 

"И ние в нашия спа резорт се стремим да се насочим към гостите, които предпочитат подобен тип почивки, и да направим една невероятна ваканция за деца, за възрастни и за цялото семейство“, допълни Митко Колев. 

Той посочи, че есеният сезон също е много благоприятен.

"Ние подготвяме много тематични активности през цялата есен. Септември, октомври, ноември традиционно са много силни месеци при нас. И виждам, че заетостта през цялата есен ще бъде постоянна и нарастваща, което наистина е радостно“, коментира управителят на комплексите.

По думите му цените все още са в полза на потребителя – запазват се тенденциите от миналата година. 

Зимният сезон се очертава да бъде доста добър по предварителните резервации.







