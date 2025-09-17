Учителските възнаграждения са сред най-бързо растящите в страната

© Два дни след началото на новата учебна година вниманието ни се насочва не към учениците, а към техните преподаватели. Българските учители застаряват, но в последните години държавата предприе решителни мерки – благодарение на протести и политики заплатите в сектора започнаха да растат ударно. В някои случаи възнагражденията са се удвоили, а през тази година бяха увеличени с още 15%. Това доведе до ръст в интереса към професията, но остава въпросът: достатъчен ли е той, за да запълни недостига на кадри?



През последните пет години училищата в страната са се обогатили с над 3000 нови преподаватели, а общият им брой вече надхвърля 56 хиляди. Според данни на Националния статистически институт близо 48 хиляди от тях са жени – цели 85% от всички. Мъжете представляват едва 15%.



Най-голям дял имат началните учители – над 40% от всички, като мъжете в този етап са истинска рядкост. В прогимназиалния етап ситуацията е малко по-различна – там всеки пети преподавател е мъж. Най-малко учители работят с гимназисти – около 23,5% от всички.



Държавният план за привличане на млади учители сякаш започва да дава резултат. Ако преди пет години само 6% от учителите са били под 29 години, днес този дял е вече 7,5%. Преподавателите на възраст между 30 и 39 години също се увеличават – от 14% на 17%.



Тенденцията се отразява и в университетите. Докато преди пет години студентите по педагогика са били 22 хиляди (10% от всички студенти), днес те вече са 12,5% – с над 3500 души повече. Важно е да се отбележи, че средният успех на приетите в специалностите също се е повишил – от малко над 4,80 на над 5,00.



Според Института за пазарна икономика все повече завършили педагози намират реализация – ако през 2017 г. едва половината са започвали работа до пет години след дипломирането си, то днес процентът е с 12 пункта по-висок. При младите учители ръстът е още по-сериозен – с цели 22 пункта.



Заплати: от над 2000 лв. за начинаещи до над 5000 лв. в университетите



Учителските възнаграждения са сред най-бързо растящите в страната. В средата на годината бе отчетено увеличение от 19% – най-голямото в рамките на една година. Минималната заплата за учители вече е 2130 лева, а училищните възпитатели, логопеди, психолози и педагогически съветници получават около 2300 лева, в зависимост от професионално-квалификационната степен. За заместник-директори и директори минималните възнаграждения варират между 2400 и 2600 лева.



В университетите разликите са още по-големи – преподавателските заплати варират между 2000 и 5000 лева.



Историята на 21-годишната Теодора Ангелова от Монтана е показателна. Тя е най-младият учител във Второ средно училище в града. Завършила е "Начална училищна педагогика“ в Плевен и въпреки недостига на преподаватели в региона, трудно намира работа заради липсата на опит.



"Почти отвсякъде ме връщаха, защото искаха да имам опит, а няма как това да стане, след като току-що съм завършила“, разказва Теодора. В крайна сметка тя започва работа и вече получава над 2000 лева заплата.



"Масово учителите избират тази професия заради високите заплати, но има малко преподаватели, които работят с желание и интерес. Надявам се да бъда една от тях“, споделя младата учителка.



В училището, където преподава, учат над 450 деца, а четирима от учителите са под 25 години. "През последните години се увеличава броят на младите хора, които искат да бъдат учители“, потвърждава и директорът Елка Станева.



За първокласниците от 1 "А“ клас новата им госпожа вече е специална. "Тя е най-добрата госпожа“, казва малката Христина.



Ръстът на заплатите безспорно връща интереса към учителската професия. Все повече млади хора избират педагогиката, но предизвикателствата остават – недостиг на кадри, силно феминизиран сектор и трудното начало за младите учители без опит. Въпреки това новото поколение преподаватели като Теодора показва, че любовта към децата и стремежът да се изгради бъдещето на България са мотив, който надхвърля финансовите стимули.